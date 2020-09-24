Хроника дня: Лукашенко прокомментировал инаугурацию, генпрокурор высказался о протестах

Источник материала: Onliner

Вчерашний день начался неожиданной инаугурацией Александр Лукашенко, а закончился массовыми протестами на улицах столицы. МВД уже отчиталось о 252 задержанных в Минске и 364 по стране. При этом в Генпрокуратуре с утра проходит республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Глава ведомства уже сделал заявления. Впрочем, как и Александр Лукашенко. Следим за всеми событиями дня и объединяем их в хронику.

Лукашенко высказался об инаугурации

Он отметил неконструктивную позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси, сообщает БЕЛТА.

— Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли, — сказал он. — Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие.

— Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно, — заметил Лукашенко.

Лукашенко дополнил: «Но если они об этом не знали, так а где же их разведка, где же цэрэушники, немецкая разведка?»

Вот еще его рассуждения:

— Что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу. Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация. Но почему они это желают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы.

Генпрокурор заявил об ответственности протестующих

— Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности, — сказал Андрей Швед.

У белорусских легкоатлетов новый начальник

Иван Тихон — новый глава Белорусской федерации легкой атлетики. Это стало известно по итогам внеочередной конференции БФЛА.

На конференции присутствовал бывший председатель организации Вадим Девятовский. Он появился на заседании в компании Ивана Тихона и замминистра Александра Бараули.

В августе Девятовский заявил, что Лукашенко — не его президент. Позже объяснил свой поступок. Чиновник не появлялся на публике после этих заявлений.

Свое отсутствие Девятовский объяснил проблемами со здоровьем, которое он сейчас поправляет.

Заторы на дорогах

Сегодня утром , по сведениям сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Минске достигали 7 баллов. Было затруднено движение в центре, что в целом является привычным явлением для города в часы пик. Также заторы отмечены на МКАД.

(будет дополнено)