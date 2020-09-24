МВД о вчерашних протестах в Минске и Витебске: среди милиционеров есть пострадавшие

Источник материала: Onliner

МВД подсчитало задержанных во время вчерашних протестов в разных городах страны. По данным ведомства, состоялось 59 акций, в которых приняли участие около 5 тысяч человек. Задержаны 364 человека.

Пресс-служба министерства сообщает, что приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности. И описывает, как развивались события: «В Минске группы граждан выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра „Галерея“. В 19:00 на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова их количество составило около трех тысяч.

Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику».

В Витебске, по информации пресс-службы, несанкционированная акция собрала около ста человек, руководимых координаторами, которые призывали становиться в сцепку. Участники протеста массово выходили на проезжую часть, блокируя движение, а на перекрестке пр. Победы с пр. Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы, сообщает МВД,

«Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей. Среди милиционеров есть пострадавшие. Участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет», — говорится в сообщении.

По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (в Минске — 252), до суда они находятся под стражей.

О судьбе этих людей высказался генпрокурор Андрей Швед. Его слова приводит БЕЛТА: «Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности».