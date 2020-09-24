ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД о вчерашних протестах в Минске и Витебске: среди милиционеров есть пострадавшие

24.09.2020 12:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

МВД подсчитало задержанных во время вчерашних протестов в разных городах страны. По данным ведомства, состоялось 59 акций, в которых приняли участие около 5 тысяч человек. Задержаны 364 человека.

Пресс-служба министерства сообщает, что приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности. И описывает, как развивались события: «В Минске группы граждан выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра „Галерея“. В 19:00 на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова их количество составило около трех тысяч.

Поздно вечером в различных частях города группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику».

В Витебске, по информации пресс-службы, несанкционированная акция собрала около ста человек, руководимых координаторами, которые призывали становиться в сцепку. Участники протеста массово выходили на проезжую часть, блокируя движение, а на перекрестке пр. Победы с пр. Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы, сообщает МВД,

«Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей. Среди милиционеров есть пострадавшие. Участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет», — говорится в сообщении.

По информации МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (в Минске — 252), до суда они находятся под стражей.

О судьбе этих людей высказался генпрокурор Андрей Швед. Его слова приводит БЕЛТА: «Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности. Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД подсчитало задержанных во время вчерашних протестов в разных городах страны. По данным ведомства, состоялось 59 акций, в которых приняли участие около 5 тысяч...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура РБ говорит о допмерах по зачистке протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика