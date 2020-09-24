МВД уточнило число задержанных и заявило об агрессии протестующих

Источник материала: Ежедневник

фото: m.gazeta.ru

По данным МВД, вчера на стихийных акциях протеста, которые начались после инаугурации Александра Лукашенко, в разных городах страны бил задержаны 362 человека.

Больше всего протестующих силовики задержали в Минске – 252 человека.

320 человек были направлены в места содержания задержанных. Их ожидает суд.

Всего МВД насчитало 59 протестных акций, в которых приняли участие около 5 тысяч человек. «С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику», - говорится в сообщении МВД.



«Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей. Среди милиционеров есть пострадавшие. Участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет», - заявляет МВД.