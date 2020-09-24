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МВД уточнило число задержанных и заявило об агрессии протестующих
24.09.2020 12:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: m.gazeta.ru
По данным МВД, вчера на стихийных акциях протеста, которые начались после инаугурации Александра Лукашенко, в разных городах страны бил задержаны 362 человека.
Больше всего протестующих силовики задержали в Минске – 252 человека.
320 человек были направлены в места содержания задержанных. Их ожидает суд.
Всего МВД насчитало 59 протестных акций, в которых приняли участие около 5 тысяч человек. «С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику», - говорится в сообщении МВД.
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По данным МВД, вчера на стихийных акциях протеста, которые начались после инаугурации Александра Лукашенко, в разных городах страны бил задержаны 362 человека.
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