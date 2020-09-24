ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД уточнило число задержанных и заявило об агрессии протестующих

24.09.2020 12:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: m.gazeta.ru

По данным МВД, вчера на стихийных акциях протеста, которые начались после инаугурации Александра Лукашенко, в разных городах страны бил задержаны 362 человека.

Больше всего протестующих силовики задержали в Минске – 252 человека.

320 человек были направлены в места содержания задержанных. Их ожидает суд.

Всего МВД насчитало 59 протестных акций, в которых приняли участие около 5 тысяч человек. «С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику», - говорится в сообщении МВД.

«Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей. Среди милиционеров есть пострадавшие. Участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет», - заявляет МВД.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным МВД, вчера на стихийных акциях протеста, которые начались после инаугурации Александра Лукашенко, в разных городах страны бил задержаны 362 человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы завалили комментариями фейсбук кипрского МИДа, из-за которого ЕС не ввел санкции против Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика