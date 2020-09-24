Посол КНР назвал Китай и Беларусь «железными братьями»

Источник материала: Ежедневник

фото: belta.by

Сегодня Александр Лукашенко провожал закончившего свою миссию в Беларуси китайского посла Цуй Цимина.

На встрече с послом Александр Лукашенко попросил передать председателю КНР «добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда, и особенно в последнее время». Лукашенко подчеркнул, что «Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики".

Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, в свою очередь, заявил, что «каждый день ощущал глубокие дружественные чувства белорусского народа ко мне, сотрудникам посольства КНР и китайскому народу". По его мнению, "содержание китайско-белорусских отношений и сотрудничества в различных сферах становится все более насыщенным».

Сегодня же председатель Комитета по иностранным делам, руководитель китайско-белорусской группы дружбы Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй провел видеоконференцию с заместителем председателя Палаты представителей, руководителем рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом КНР Валерием Мицкевичем.

"У Беларуси и Китая доверительное всестороннее стратегическое сотрудничество, мы всепогодные партнеры. Китай всегда уважал путь развития, выбранный белорусским народом, и усилия, направленные на защиту независимости, суверенитета, безопасности и развития страны. Мы выступаем категорически против попыток внешних сил посеять раздор и хаос в белорусском обществе. Убеждены, что белорусский народ по руководством главы государства способен самостоятельно обеспечить политическую стабильность и безопасность", - цитирует Чжан Есуй Белт а.

Мицкевич, в свою очередь, заявил, что прорабатываемый визит Си Цзиньпина в Беларусь даст мощный импульс сотрудничеству двух стран. «Убеждены, что прорабатываемый визит председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь придаст дополнительный мощный стимул двустороннему сотрудничеству. Мы готовы к тесному взаимодействию с парламентом Китая в деле его подготовки и организации", - сказал Мицкевич.