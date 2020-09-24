Испытано на себе: сколько стоят покатушки на новом треке ценой $13 млн

Источник материала: Myfin

Фото: предоставлено компанией «А-100 Девелопмент»

В административном корпусе находятся автошкола, музей спортивной славы, кафе, тренажерный зал и класс для киберспорта с автосимуляторами. Параллельно расположился длинный ангар с боксами для хранения и ремонта мотоциклов.



Спасти «Новую Боровую» от шума

Проект родился после того, как по мере застройки аэродрома «Боровая» жилье стало приближаться к объектам ДОСААФ, расположенным недалеко от МКАД и нового микрорайона.

Фото: предоставлено компанией «А-100 Девелопмент»

«Объекты создают шумовое загрязнение, и их необходимо было переносить. Мы долго искали площадку, около 3 лет, и наконец нашли ее – это бывший карьер «Ленинское», который на протяжении лет 40 использовался для добычи песка. Тогда перепады высот здесь составляли 40 метров . Откровенно говоря, даже нам не верилось, что все получится», – рассказал председатель наблюдательного совета группы компаний «А-100 Девелопмент» Александр Центер.