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Испытано на себе: сколько стоят покатушки на новом треке ценой $13 млн
Источник материала: Myfin
В административном корпусе находятся автошкола, музей спортивной славы, кафе, тренажерный зал и класс для киберспорта с автосимуляторами. Параллельно расположился длинный ангар с боксами для хранения и ремонта мотоциклов.
Спасти «Новую Боровую» от шума
Проект родился после того, как по мере застройки аэродрома «Боровая» жилье стало приближаться к объектам ДОСААФ, расположенным недалеко от МКАД и нового микрорайона.
«Объекты создают шумовое загрязнение, и их необходимо было переносить. Мы долго искали площадку, около 3 лет, и наконец нашли ее – это бывший карьер «Ленинское», который на протяжении лет 40 использовался для добычи песка. Тогда перепады высот здесь составляли
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Рядом со спорткомплексом Стайки , у деревни Прилесье Минского района, на площади в 25 гектаров за два года появился новый спортивно-технический комплекс ДОСААФ. Он...
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