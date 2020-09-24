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Белорусский бюджет несет потери. Минус по нефти и налогу на прибыль

24.09.2020 13:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Елена Печень отметила ухудшение в этом году условий нефтепереработки и неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

По ее словам, наиболее проблемными являются платежи от внешнеэкономической деятельности, которые в полном объеме зачисляются в республиканский бюджет, передает БЕЛТА.

 
 
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