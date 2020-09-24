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Белорусский бюджет несет потери. Минус по нефти и налогу на прибыль
Источник материала: Myfin
Елена Печень отметила ухудшение в этом году условий нефтепереработки и неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.
По ее словам, наиболее проблемными являются платежи от внешнеэкономической деятельности, которые в полном объеме зачисляются в республиканский бюджет, передает БЕЛТА.
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