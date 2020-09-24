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МВД Беларуси проводит проверку по фактам блокировки дорог 23 сентября

24.09.2020 13:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси проводит проверку по фактам блокировки дорог, имевшим место 23 сентября в различных частях Минска.

«Умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет установленную законом ответственность: как административную (ст. 18.1 КоАП предусматривает штраф в размере от шести до десяти базовых величин), так и уголовную (ст. 310 УК в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы)», - говорится в сообщении МВД.

Подразделения ГАИ продолжают работу по установлению водителей, создававших на дороге аварийную обстановку, и привлечению их к административной ответственности (ст. 18.14 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа до двадцати базовых величин с лишением права управления сроком до двух лет), сказано в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД Беларуси проводит проверку по фактам блокировки дорог, имевшим место 23 сентября в различных частях Минска.
 
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