"Миротворец": Путина выдвинули на Нобелевскую премию

Российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил 10 сентября заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году в Осло, передает РИА Новости

Кремль тут же заявил, что не имеет к этому никакого отношения. "Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, но будет хорошо, если ему ее присудят" - цитируетпресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова