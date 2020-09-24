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"Миротворец": Путина выдвинули на Нобелевскую премию

24.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это сделал российский писатель Сергей Комков



Российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил 10 сентября заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году в Осло, передает РИА Новости

Кремль тут же заявил, что не имеет к этому никакого отношения. "Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, но будет хорошо, если ему ее присудят" - цитирует ТАСС пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
 
 
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Это сделал российский писатель Сергей Комков
 
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