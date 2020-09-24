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"Миротворец": Путина выдвинули на Нобелевскую премию
Источник материала: Партизан
Это сделал российский писатель Сергей Комков
Российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил 10 сентября заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году в Осло, передает РИА Новости
Кремль тут же заявил, что не имеет к этому никакого отношения. "Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира, но будет хорошо, если ему ее присудят" - цитирует
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Это сделал российский писатель Сергей Комков
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