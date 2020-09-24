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Дулуб - о БАТЭ: Игроки не мотивированы

24.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-рулевой БАТЭ Олег Дулуб в программе "Ясно о футболе" на телеканале "ЯСНАе TV" прокомментировал тренерскую перестановку в борисовском клубе.

Когда уходит тренер — это хорошо или плохо?

Это может быть и хорошо, и плохо. Давайте разберемся с другой стороны. Есть Александр Лисовский, который был помощником. Его сделали главным тренером. То есть атмосферу в коллективе это не меняет. Цель тогда убирать тренера и ставить помощника? 

Атмосфера не поменялась, игроки все равно не мотивированы. Потому что при смене тренера футболисты 2-3 игры мотивированы доказать свою состоятельность новому главному тренеру. Дальше уже в зависимости от того, как человек сработается. Здесь же ничего не поменяется.

Можно сказать, что Альшевский не выполнил задачу на сезон. Ну... Если приоритет был в еврокубках — то да. Если чемпионат, то вопрос еще открыт.

22 сентября контракт Кирилла Альшевского с БАТЭ был официально расторгнут. Рулить командой доверили Александру Лисовскому, который работает в тренерском штабе борисовчан с октября 2013 года (с пятимесячным перерывом в 2018-м).

При Альшевском БАТЭ выиграл Кубок Беларуси, а также вылетел на старте Лиги Европы от болгарского ЦСКА (0:2). Сейчас команда лидирует в чемпионате страны, за 6 туров до финиша опережая солигорский "Шахтер" на 3 очка.
 
 
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Экс-рулевой БАТЭ Олег Дулуб в программе "Ясно о футболе" на телеканале "ЯСНАе TV" прокомментировал тренерскую перестановку в борисовском клубе.
 
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