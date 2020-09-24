Дулуб - о БАТЭ: Игроки не мотивированы

Когда уходит тренер — это хорошо или плохо?





Это может быть и хорошо, и плохо. Давайте разберемся с другой стороны. Есть Александр Лисовский, который был помощником. Его сделали главным тренером. То есть атмосферу в коллективе это не меняет. Цель тогда убирать тренера и ставить помощника?





Атмосфера не поменялась, игроки все равно не мотивированы. Потому что при смене тренера футболисты 2-3 игры мотивированы доказать свою состоятельность новому главному тренеру. Дальше уже в зависимости от того, как человек сработается. Здесь же ничего не поменяется.





Можно сказать, что Альшевский не выполнил задачу на сезон. Ну... Если приоритет был в еврокубках — то да. Если чемпионат, то вопрос еще открыт.





22 сентября контракт Кирилла Альшевского с БАТЭ был официально расторгнут. Рулить командой доверили Александру Лисовскому, который работает в тренерском штабе борисовчан с октября 2013 года (с пятимесячным перерывом в 2018-м).





При Альшевском БАТЭ выиграл Кубок Беларуси, а также вылетел на старте Лиги Европы от болгарского ЦСКА (0:2). Сейчас команда лидирует в чемпионате страны, за 6 туров до финиша опережая солигорский "Шахтер" на 3 очка.







