|
МИД КНР: надеемся, Беларусь сможет восстановить политическую стабильность
Источник материала: Партизан
МИД КНР выступил с комментарием относительно вчерашней тайной инаугурации Лукашенко
"Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси", — цитирует слова официального представителя внешнеполитического ведомства Ван Вэньбиня ТАСС.
Также известно, что Пекин выступил против создания волнений в Беларуси внешними силами и надеется, что Беларусь "сможет восстановить политическую стабильность".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД КНР выступил с комментарием относительно вчерашней тайной инаугурации Лукашенко
|
Свежие газеты
Архив (Разное)