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Сын Владимира Макея уволился из МИД

24.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сын главы МИД Виталий Макей уволился из внешнеполитического ведомства.

Сын Владимира Макея уволился из МИД
Об этом TUT.BY сообщили три не связанных между собой источника.

— Слухи ходили давно, Виталий давно собирался увольняться. Он большой профессионал, — сказал один из источников TUT.BY. Причину увольнения источники не знают.

В комментарии «Нашай Нiве» Виталий Макей сказал, что воздержится от ответа на вопрос уволился ли он из МИД.

— Я воздержусь от ответа. Надеюсь на ваше понимание, — сказал Макей.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз информацию об увольнении Виталия Макея комментировать TUT.BY отказался.

В МИД Виталий Макей занимал пост заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии.

До 2017 года Виталий Макей был советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.

Помимо Макея из МИД ушла и замначальника службы госпротокола, начальник отдела визитов Татьяна Федорович.
 
 
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Сын главы МИД Виталий Макей уволился из внешнеполитического ведомства.
 
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