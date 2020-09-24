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Хакеры начали оставлять послания на чеках. Что по этому поводу говорят в ЕРИП
Источник материала: Tut.by
Утром 24 сентября читатели начали присылать в редакцию фотографии чеков из инфокиосков, полученных после оплаты через ЕРИП. На этих чеках было напечатано послание от так называемых киберпартизан. Такая ситуация возникла как минимум в двух банках. В ЕРИП пояснили, что проблема возникла у одного из агрегаторов, на данный момент она устранена.
Текст на чеках, которые нам прислали клиенты Беларусбанка и Идея Банка, одинаковый, в нем говорится про силовиков и возможную люстрацию. Подписано это сообщение так называемыми киберпартизанами (о них мы подробно рассказывали
Вот так выглядел чек за оплату школьного питания.
А вот так — за запчасти.
Корреспондент FINANCE.TUT.BY сделала платеж через ЕРИП в инфокиоске Беларусбанка в 11.31, на тот момент на чеке уже не было никакой дополнительной информации. Также мы проверили еще несколько банков, ни один из них не напечатал послание от «киберпартизан».
В ЕРИП ситуацию прокомментировали так:
— В чеках, которые формировал один из агрегаторов, содержалась информация, не относящаяся к платежным услугам. В 9.43 проблема агрегатором устранена. Чеки печатают без дополнительной информации.
О каком именно агрегаторе идет речь, нам не сообщили. Они
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На данный момент проблема уже устранена.
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