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Хакеры начали оставлять послания на чеках. Что по этому поводу говорят в ЕРИП

24.09.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 24 сентября читатели начали присылать в редакцию фотографии чеков из инфокиосков, полученных после оплаты через ЕРИП. На этих чеках было напечатано послание от так называемых киберпартизан. Такая ситуация возникла как минимум в двух банках. В ЕРИП пояснили, что проблема возникла у одного из агрегаторов, на данный момент она устранена.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Текст на чеках, которые нам прислали клиенты Беларусбанка и Идея Банка, одинаковый, в нем говорится про силовиков и возможную люстрацию. Подписано это сообщение так называемыми киберпартизанами (о них мы подробно рассказывали здесь).

Вот так выглядел чек за оплату школьного питания.


Фото: читатель

А вот так — за запчасти.


Фото: читатель

Корреспондент FINANCE.TUT.BY сделала платеж через ЕРИП в инфокиоске Беларусбанка в 11.31, на тот момент на чеке уже не было никакой дополнительной информации. Также мы проверили еще несколько банков, ни один из них не напечатал послание от «киберпартизан».

В ЕРИП ситуацию прокомментировали так:

— В чеках, которые формировал один из агрегаторов, содержалась информация, не относящаяся к платежным услугам. В 9.43 проблема агрегатором устранена. Чеки печатают без дополнительной информации.

О каком именно агрегаторе идет речь, нам не сообщили. Они перечислены на сайте ЕРИП, среди них есть BGPB PAY (платежная система Белгазпромбанка), Assist, Webpay, Easypay, Bepaid и так далее.

 
 
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