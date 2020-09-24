Милиция проводит проверку по фактам блокирования дорог в столице

Источник материала: Tut.by

По фактам блокировки дорог , имевшим место 23 сентября в различных частях Минска, правоохранительными органами проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





В милиции напомнили, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет установленную законом ответственность: как административную по ст. 18.1 КоАП (штраф в размере от шести до десяти базовых величин), так и уголовную по ст. 310 УК (в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы).

— Подразделения ГАИ продолжают работу по установлению водителей, создававших на дороге аварийную обстановку, и привлечению их к административной ответственности по ст. 18.14 КоАП (наказание в виде штрафа до двадцати базовых величин с лишением права управления сроком до двух лет), — проинформировали в МВД.