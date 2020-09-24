«Я устала бояться». Арзамасова отозвала подпись из письма с требованиями к власти

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова рассказала журналисту SPORT.TUT.BY, почему отозвала свою подпись из письма с требованиями к власти и перестала высказываться о событиях в стране публично.



Фото: Reuters via TUT.BY

— Я устала нервничать, бояться и переживать. Происходят непонятные и сложные процессы. Я хочу продолжать жить в этой стране, заниматься спортом либо работать в спортивной сфере.

— Вам озвучили ультиматум: если хочешь остаться в спорте — надо отозвать подпись?

— Открытых разговоров не было. Мне просто рассказали о моих дальнейших перспективах. Да и я сама начала их четко понимать. Они мне, конечно же, не понравились. Это полностью вывод отовсюду. Я работаю в спортивном комитете Вооруженных сил, поэтому понимала, что меня могут «отправить в сапоги».

Мне кажется, я и так сделала важный шаг. И принять сейчас нейтралитет — самый взвешенный подход. Большинство спортсменов решили поступить именно так. На чаше весов многое.

При этом я даже больше, чем уверена, что отзыв подписи уже не поможет и я пойду под санкции. Но буду решать проблемы по мере поступления. Сейчас я нахожусь в отпуске. Как только он закончится, я должна буду прибыть на место службы. Там уже будем смотреть, что дальше.

— Кто с вами разговаривал на тему ваших перспектив в спорте? Кто просил не высказываться?

— Я разговаривала не с РЦОП, а со своими армейскими товарищами и двумя замами министра спорта. Мне сказали не иметь политических требований — в первую очередь их смущал первый пункт письма (в нем говорится о требовании признать прошедшие президентские выборы недействительными ввиду многочисленных факторов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. — Прим. TUT.BY).

— Вам легко далось решение об отзыве подписи?

— Я думала несколько дней, наблюдала за происходящим, пыталась что-то взвесить. Жизнь так устроена, что почти все мы должны работать. И спортсмены не исключение — мы не миллионеры, как многие думают. Я понимала, что практически любой человек может уволиться с работы и найти себе новую в этой же либо аналогичной сфере. В спорте все немного по-другому.



Фото: Reuters via TUT.BY

Я не получаю зарплату в Министерстве спорта, а получаю ее в спортивном комитете армии. Если я перестану получать зарплату, мне нечем будет кормить двоих детей и я не смогу заниматься спортом. И мне очень горько от того, что достижения любых спортсменов могут растоптать и обесценить одним росчерком пера. Никто не будет смотреть на звания и регалии.

— Почему вы не рассматривали вариант сменить сборную?

— Я не рассматриваю вариант не просто сменить сборную, но и сменить страну жительства. Я горжусь своим домом и максимально благодарна за все, что мне дала страна, начиная с того, что я сирота и имела какие-то бонусы.

В целом по моей картине жизни моя Беларусь до недавних событий была идеальной. И я хочу оставаться тут жить со своими детьми и мужем и делать что-то хорошее и полезное.