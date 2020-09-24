ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я устала бояться». Арзамасова отозвала подпись из письма с требованиями к власти

24.09.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова рассказала журналисту SPORT.TUT.BY, почему отозвала свою подпись из письма с требованиями к власти и перестала высказываться о событиях в стране публично.


Фото: Reuters via TUT.BY

— Я устала нервничать, бояться и переживать. Происходят непонятные и сложные процессы. Я хочу продолжать жить в этой стране, заниматься спортом либо работать в спортивной сфере.

— Вам озвучили ультиматум: если хочешь остаться в спорте — надо отозвать подпись?

— Открытых разговоров не было. Мне просто рассказали о моих дальнейших перспективах. Да и я сама начала их четко понимать. Они мне, конечно же, не понравились. Это полностью вывод отовсюду. Я работаю в спортивном комитете Вооруженных сил, поэтому понимала, что меня могут «отправить в сапоги».

Мне кажется, я и так сделала важный шаг. И принять сейчас нейтралитет — самый взвешенный подход. Большинство спортсменов решили поступить именно так. На чаше весов многое.

При этом я даже больше, чем уверена, что отзыв подписи уже не поможет и я пойду под санкции. Но буду решать проблемы по мере поступления. Сейчас я нахожусь в отпуске. Как только он закончится, я должна буду прибыть на место службы. Там уже будем смотреть, что дальше.

— Кто с вами разговаривал на тему ваших перспектив в спорте? Кто просил не высказываться?

— Я разговаривала не с РЦОП, а со своими армейскими товарищами и двумя замами министра спорта. Мне сказали не иметь политических требований — в первую очередь их смущал первый пункт письма (в нем говорится о требовании признать прошедшие президентские выборы недействительными ввиду многочисленных факторов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. — Прим. TUT.BY).

— Вам легко далось решение об отзыве подписи?

— Я думала несколько дней, наблюдала за происходящим, пыталась что-то взвесить. Жизнь так устроена, что почти все мы должны работать. И спортсмены не исключение — мы не миллионеры, как многие думают. Я понимала, что практически любой человек может уволиться с работы и найти себе новую в этой же либо аналогичной сфере. В спорте все немного по-другому.


Фото: Reuters via TUT.BY

Я не получаю зарплату в Министерстве спорта, а получаю ее в спортивном комитете армии. Если я перестану получать зарплату, мне нечем будет кормить двоих детей и я не смогу заниматься спортом. И мне очень горько от того, что достижения любых спортсменов могут растоптать и обесценить одним росчерком пера. Никто не будет смотреть на звания и регалии.

— Почему вы не рассматривали вариант сменить сборную?

— Я не рассматриваю вариант не просто сменить сборную, но и сменить страну жительства. Я горжусь своим домом и максимально благодарна за все, что мне дала страна, начиная с того, что я сирота и имела какие-то бонусы.

В целом по моей картине жизни моя Беларусь до недавних событий была идеальной. И я хочу оставаться тут жить со своими детьми и мужем и делать что-то хорошее и полезное.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова рассказала журналисту SPORT.TUT.BY, почему отозвала свою подпись из письма с требованиями к власти и перестала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вчера водометы поливали протестующих в Минске оранжевой водой. Почему она такого цвета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика