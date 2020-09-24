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Вчера водометы поливали протестующих в Минске оранжевой водой. Почему она такого цвета
Источник материала: Tut.by
23 сентября при подавлении стихийных протестов силовики
Что мы знаем
Около 19 часов 23 сентября толпу протестующих, собравшуюся на пересечении проспектов Победителей и Машерова, начали разгонять силовики. В какой-то момент появился водомет «
Почему вода цветная? Такую уже использовали раньше?
Да, использовали. Так, есть информация, что индонезийская полиция для разгона протестов добавляла розовый краситель в воду для водометов. Это делалось для того, чтобы пометить протестующих и чтобы их было проще задержать впоследствии. Великобритания, продавшая эти водометы Индонезии, осудила данную практику.
Покрашенная вода может быть также «усилена» так называемыми химическими ловушками — специальным составом, который имеет яркий цвет, проявляется на открытых участках тела (например, на лице), его невозможно смыть довольно долгое время (иногда на протяжении по крайней мере нескольких недель), и он четко виден в ультрафиолетовом спектре — достаточно навести на человека любую УФ-лампу. Подобным образом, например, часто метят деньги, предназначенные для ловли взяточников.
Отдельно стоит добавить, что в воду, распыляемую из помп, можно добавлять не только краситель, но и слезоточивый газ. Однако перед нами, похоже, не тот случай — очень маловероятно, чтобы десятки протестующих, накрытые струей, не заметили, что глазам при попадании воды становится очень больно. По крайней мере, мы такой информации не получили.
Впоследствии представители внутренних войск Беларуси
Судя по всему, оранжевая вода имеется в «арсенале» водометов «Хищник» не первый день. Так, 21 сентября, когда с одной из машин этой модели
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Воду лили на участников протестов в районе стелы «Минск - город-герой».
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