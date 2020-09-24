Вчера водометы поливали протестующих в Минске оранжевой водой. Почему она такого цвета

Источник материала: Tut.by

23 сентября при подавлении стихийных протестов силовики использовали в районе стелы «Минск — город-герой» водометы, причем толпу поливали водой, окрашенной в оранжевый цвет. 42.TUT.BY рассказывает, что это может быть.

Что мы знаем

Около 19 часов 23 сентября толпу протестующих, собравшуюся на пересечении проспектов Победителей и Машерова, начали разгонять силовики. В какой-то момент появился водомет « Хищник », и на людей полилась струя оранжевой воды. При этом водомет работал не «прямой наводкой», то есть не выпускал воду прямо в участников протеста, как делается обычно при подавлении, — струя шла поверх голов, как будто смысл был в том, чтобы накрыть максимальное количество людей.

Почему вода цветная? Такую уже использовали раньше?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Да, использовали. Так, есть информация, что индонезийская полиция для разгона протестов добавляла розовый краситель в воду для водометов. Это делалось для того, чтобы пометить протестующих и чтобы их было проще задержать впоследствии. Великобритания, продавшая эти водометы Индонезии, осудила данную практику.

Покрашенная вода может быть также «усилена» так называемыми химическими ловушками — специальным составом, который имеет яркий цвет, проявляется на открытых участках тела (например, на лице), его невозможно смыть довольно долгое время (иногда на протяжении по крайней мере нескольких недель), и он четко виден в ультрафиолетовом спектре — достаточно навести на человека любую УФ-лампу. Подобным образом, например, часто метят деньги, предназначенные для ловли взяточников.

Отдельно стоит добавить, что в воду, распыляемую из помп, можно добавлять не только краситель, но и слезоточивый газ. Однако перед нами, похоже, не тот случай — очень маловероятно, чтобы десятки протестующих, накрытые струей, не заметили, что глазам при попадании воды становится очень больно. По крайней мере, мы такой информации не получили.

Впоследствии представители внутренних войск Беларуси объяснили РИА «Новости», что вода действительно была окрашена, однако никаких специальных добавок не применялось. «Это была вода, смешанная с краской. Обычная краска, отстирывается она обычно. Никакого вреда нанести не может», — сообщили изданию.

Судя по всему, оранжевая вода имеется в «арсенале» водометов «Хищник» не первый день. Так, 21 сентября, когда с одной из машин этой модели случилась техническая неисправность, минчане засняли лужу воды около водомета — она тоже была оранжевого цвета.