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В Гродно два авто остановились перед переходом, а байкер поехал между ними: пострадали три человека

24.09.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали в аварии, которая произошла вечером 23 сентября на проспекте Клецкова в Гродно, сообщили в областной ГАИ.


Предварительно установлено, что на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи магазина «Ника» два автомобиля остановились для пропуска пешеходов. В этот момент 33-летний мотоциклист попытался проехать между ними и сбил двух пешеходов.

В результате ДТП 22-летняя девушка получила серьезные травмы головы и перелом голени, а 37-летняя женщина — перелом затылочной кости и ушибы. Их госпитализировали. Водитель мотоцикла сломал ключицу. Его после оказания медицинской помощи отпустили.

 
Теги: Гродно
 
 
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