В Гродно два авто остановились перед переходом, а байкер поехал между ними: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали в аварии, которая произошла вечером 23 сентября на проспекте Клецкова в Гродно, сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи магазина «Ника» два автомобиля остановились для пропуска пешеходов. В этот момент 33-летний мотоциклист попытался проехать между ними и сбил двух пешеходов.

В результате ДТП 22-летняя девушка получила серьезные травмы головы и перелом голени, а 37-летняя женщина — перелом затылочной кости и ушибы. Их госпитализировали. Водитель мотоцикла сломал ключицу. Его после оказания медицинской помощи отпустили.