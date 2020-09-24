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В Гродно два авто остановились перед переходом, а байкер поехал между ними: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека пострадали в аварии, которая произошла вечером 23 сентября на проспекте Клецкова в Гродно,
Предварительно установлено, что на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи магазина «Ника» два автомобиля остановились для пропуска пешеходов. В этот момент 33-летний мотоциклист попытался проехать между ними и сбил двух пешеходов.
В результате ДТП 22-летняя девушка получила серьезные травмы головы и перелом голени, а 37-летняя женщина — перелом затылочной кости и ушибы. Их госпитализировали. Водитель мотоцикла сломал ключицу. Его после оказания медицинской помощи отпустили.
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В аварии серьезные травмы получили два пешехода.
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