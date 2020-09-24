Больше 30% белорусских айтишников сообщили, что их компании готовы релоцировать сотрудников

Источник материала: Tut.by

Больше 30% белорусских айтишников заявили, что их компании готовы перевезти сотрудников за границу — полностью или частично. Самый популярный вариант для релокейта — Украина. Таковы результаты опроса dev.by . Первая часть опроса о планах самих айтишников здесь .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

В опросе поучаствовали почти 3,2 тысячи ИТ-специалистов. 43% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.

Кто участвовал в опросе Должность Developer (software engineer) — 45,4%

QA Specialist — 8,9%

Team Lead/Tech Lead — 7,8%

Business Analyst — 4,7%

QA Automation Engineer — 4,0%

Project Manager — 3,3%

DevOps Engineer — 3,2%

C-Level — 2,4%

Product Manager/Product Owner — 2,2%

Другая — 2,1%

HR Specialist/Recruiter — 1,9%

Data Scientist — 1,8%

Designer — 1,7%

Architect — 1,7%

Marketing Specialist — 1,7%

UI/UX Designer — 1,2%

Delivery Manager — 0,9%

Sales/Business Development Manager — 0,8%

System Administrator — 0,8%

Support Specialist — 0,8%

DataBase/Administrator — 0,8%

Resource Manager — 0,6%

PR Specialist/Manager — 0,4%

Account Manager — 0,3%

System Analyst — 0,2%

Copywriter — 0,2%

Technical Writer — 0,2% Профессиональный уровень Middle — 33,5%

— 33,5% Senior — 32,9%

— 32,9% Lead — 19%

— 19% Junior — 9,4%

— 9,4% C-level — 5,3% Численность человек в компании Более 1000 — 29,9%

101−500 — 26,2%

11−50 — 14,6%

51−100 — 11,9%

501−1000 — 7,7%

До 10 — 5,7%

Я фрилансер — 3,8%

Вопрос, сколько ИТ-компаний из Беларуси готовы к релокейту, пока остается открытым.

Как показал опрос dev.by, позиции в ИТ-индустрии разделились. Только треть специалистов указали, что их компании планируют полностью или частично перевезти команду в другую страну.

Треть респондентов заявили, что в их компаниях пока не принимались никакие решения о релокации, руководство следит за развитием событий.

Столько же сообщили, что их компании не собираются релоцироваться. При этом часть готова помочь сотрудникам с переездом.



Источник: dev.by

Судя по опросу, аутсорсинговые компании больше хотят релоцироваться, чем продуктовые. Сразу 35% специалистов из аутсорса заявили о готовности их компаний частично перевезти сотрудников за границу. Среди работников продуктовых компаний таких оказалось только 16%.

Об отсутствии у компании планов по релокации (даже не будут помогать при переезде отдельным сотрудникам) сообщили 20% специалистов продуктовых компаний против 12% специалистов из аутсорса.



Источник: dev.by

Самый предпочтительный вариант для релокейта — Украина, на втором и третьем местах — Литва и Польша. Из «других стран» самые популярные Грузия, Болгария, Чехия, Турция, Армения.

Украина активно зазывает к себе белорусских айтишников. В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании благоприятных условий для развития ИТ-индустрии в стране. В планах — создание Diia City — глобального технологического хаба для айтишников со всего мира с налоговыми льготами. Помогать Украине развивать ИТ-сектор будет белорусский адвокат Денис Алейников, который участвовал в разработке Декрета № 8. «Есть шансы построить в Украине digital-хаб мирового значения с экспортной выручкой в 30−40 миллиардов долларов», — так оценил перспективы развития ИТ-сектора Алейников. Украинские компании тоже готовы помогать белорусским айтишникам. Например, основатели S-PRO готовы выделить часть офиса, помочь с поиском жилья и решением других вопросов. Также с переездом и обустройством помогает Львовский ИТ-кластер.



Источник: dev.by

Большинство ИТ-специалистов, как выяснилось, понятия не имеют, на какую помощь от компании они могут рассчитывать при переезде на работу в другую страну.

Осведомленные респонденты указали, что в основном компании могут компенсировать транспортные расходы и оказать юридическую помощь (визы, разрешения, другие документы). Только 20% специалистов отметили, что могут рассчитывать на частичную оплату жилья за границей. Еще меньше респондентов (15%) могут рассчитывать на подъемные.



Источник: dev.by