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Больше 30% белорусских айтишников сообщили, что их компании готовы релоцировать сотрудников

24.09.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше 30% белорусских айтишников заявили, что их компании готовы перевезти сотрудников за границу — полностью или частично. Самый популярный вариант для релокейта — Украина. Таковы результаты опроса dev.by. Первая часть опроса о планах самих айтишников здесь.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

В опросе поучаствовали почти 3,2 тысячи ИТ-специалистов. 43% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.

Кто участвовал в опросе

Должность

  • Developer (software engineer) — 45,4%
  • QA Specialist — 8,9%
  • Team Lead/Tech Lead — 7,8%
  • Business Analyst — 4,7%
  • QA Automation Engineer — 4,0%
  • Project Manager — 3,3%
  • DevOps Engineer — 3,2%
  • C-Level — 2,4%
  • Product Manager/Product Owner — 2,2%
  • Другая — 2,1%
  • HR Specialist/Recruiter — 1,9%
  • Data Scientist — 1,8%
  • Designer — 1,7%
  • Architect — 1,7%
  • Marketing Specialist — 1,7%
  • UI/UX Designer — 1,2%
  • Delivery Manager — 0,9%
  • Sales/Business Development Manager — 0,8%
  • System Administrator — 0,8%
  • Support Specialist — 0,8%
  • DataBase/Administrator — 0,8%
  • Resource Manager — 0,6%
  • PR Specialist/Manager — 0,4%
  • Account Manager — 0,3%
  • System Analyst — 0,2%
  • Copywriter — 0,2%
  • Technical Writer — 0,2%

Профессиональный уровень

Численность человек в компании

  • Более 1000 — 29,9%
  • 101−500 — 26,2%
  • 11−50 — 14,6%
  • 51−100 — 11,9%
  • 501−1000 — 7,7%
  • До 10 — 5,7%
  • Я фрилансер — 3,8%

Вопрос, сколько ИТ-компаний из Беларуси готовы к релокейту, пока остается открытым.

Как показал опрос dev.by, позиции в ИТ-индустрии разделились. Только треть специалистов указали, что их компании планируют полностью или частично перевезти команду в другую страну.

Треть респондентов заявили, что в их компаниях пока не принимались никакие решения о релокации, руководство следит за развитием событий.

Столько же сообщили, что их компании не собираются релоцироваться. При этом часть готова помочь сотрудникам с переездом.


Источник: dev.by

Судя по опросу, аутсорсинговые компании больше хотят релоцироваться, чем продуктовые. Сразу 35% специалистов из аутсорса заявили о готовности их компаний частично перевезти сотрудников за границу. Среди работников продуктовых компаний таких оказалось только 16%.

Об отсутствии у компании планов по релокации (даже не будут помогать при переезде отдельным сотрудникам) сообщили 20% специалистов продуктовых компаний против 12% специалистов из аутсорса.


Источник: dev.by

Самый предпочтительный вариант для релокейта — Украина, на втором и третьем местах — Литва и Польша. Из «других стран» самые популярные Грузия, Болгария, Чехия, Турция, Армения.

Украина активно зазывает к себе белорусских айтишников. В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании благоприятных условий для развития ИТ-индустрии в стране. В планах — создание Diia City — глобального технологического хаба для айтишников со всего мира с налоговыми льготами. Помогать Украине развивать ИТ-сектор будет белорусский адвокат Денис Алейников, который участвовал в разработке Декрета № 8. «Есть шансы построить в Украине digital-хаб мирового значения с экспортной выручкой в 30−40 миллиардов долларов», — так оценил перспективы развития ИТ-сектора Алейников. Украинские компании тоже готовы помогать белорусским айтишникам. Например, основатели S-PRO готовы выделить часть офиса, помочь с поиском жилья и решением других вопросов. Также с переездом и обустройством помогает Львовский ИТ-кластер.


Источник: dev.by

Большинство ИТ-специалистов, как выяснилось, понятия не имеют, на какую помощь от компании они могут рассчитывать при переезде на работу в другую страну.

Осведомленные респонденты указали, что в основном компании могут компенсировать транспортные расходы и оказать юридическую помощь (визы, разрешения, другие документы). Только 20% специалистов отметили, что могут рассчитывать на частичную оплату жилья за границей. Еще меньше респондентов (15%) могут рассчитывать на подъемные.


Источник: dev.by

 
 
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