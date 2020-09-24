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Больше 30% белорусских айтишников сообщили, что их компании готовы релоцировать сотрудников
Источник материала: Tut.by
Больше 30% белорусских айтишников заявили, что их компании готовы перевезти сотрудников за границу — полностью или частично. Самый популярный вариант для релокейта — Украина. Таковы результаты опроса
В опросе поучаствовали почти 3,2 тысячи ИТ-специалистов. 43% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.
Вопрос, сколько ИТ-компаний из Беларуси готовы к релокейту, пока остается открытым.
Как показал опрос dev.by, позиции в ИТ-индустрии разделились. Только треть специалистов указали, что их компании планируют полностью или частично перевезти команду в другую страну.
Треть респондентов заявили, что в их компаниях пока не принимались никакие решения о релокации, руководство следит за развитием событий.
Столько же сообщили, что их компании не собираются релоцироваться. При этом часть готова помочь сотрудникам с переездом.
Судя по опросу, аутсорсинговые компании больше хотят релоцироваться, чем продуктовые. Сразу 35% специалистов из аутсорса заявили о готовности их компаний частично перевезти сотрудников за границу. Среди работников продуктовых компаний таких оказалось только 16%.
Об отсутствии у компании планов по релокации (даже не будут помогать при переезде отдельным сотрудникам) сообщили 20% специалистов продуктовых компаний против 12% специалистов из аутсорса.
Самый предпочтительный вариант для релокейта — Украина, на втором и третьем местах — Литва и Польша. Из «других стран» самые популярные Грузия, Болгария, Чехия, Турция, Армения.
Большинство ИТ-специалистов, как выяснилось, понятия не имеют, на какую помощь от компании они могут рассчитывать при переезде на работу в другую страну.
Осведомленные респонденты указали, что в основном компании могут компенсировать транспортные расходы и оказать юридическую помощь (визы, разрешения, другие документы). Только 20% специалистов отметили, что могут рассчитывать на частичную оплату жилья за границей. Еще меньше респондентов (15%) могут рассчитывать на подъемные.
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Об этом свидетельствуют результаты опроса dev.by
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