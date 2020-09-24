«Чтобы работать с хоккейной сборной, тренер должен поддерживать власть». Руммо - о своем уходе

Источник материала: Tut.by

Тренер Александр Руммо, до вчерашнего дня возглавлявший юношескую (U-17) сборную Беларуси по хоккею, прокомментировал для pressball.by свою отставку.



Фото: «Прессбол»

— Естественный первый вопрос: с чего вдруг и почему именно сейчас?

— Как раз не «вдруг». У меня был разговор с председателем федерации (Дмитрием Басковым. — Прим. TUT.BY), где мне объяснили позицию ФХБ: чтобы работать со сборной командой, тренер должен поддерживать действующую власть. В ответ высказал свою точку зрения: я не поддерживаю, позицию свою не скрываю, подписал все соответствующие письма.

— Компромиссы даже не обсуждались?

— А какие здесь могут быть компромиссы? На самом деле ждал этого момента. Даже удивился, что какое-то время не было движения ни из Министерства спорта, ни еще откуда-то. Так понял, что разговор со мной поручили председателю федерации. Мы нормально обозначили свои позиции. Если быть тренером национальной команды невозможно при моем мировоззрении и взглядах — так тому и быть. Просто написал заявление об уходе.

— Говорят, что на подписантов письма спортсменов оказывалось давление с требованием отозвать подпись. Было такое?

— Именно давления не было. Поступил звонок — даже толком не понял, кто был моим собеседником. У меня спросили, не желаю ли отказаться. Ответил, что нет. Все, каких-то угроз, давления не было.

Еще месяц назад он выступил с осуждением действий силовиков. Также Александр Руммо подписал письмо спортсменов против насилия и фальсификации выборов.