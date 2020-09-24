﻿ «Чтобы работать с хоккейной сборной, тренер должен поддерживать власть». Руммо - о своем уходе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Чтобы работать с хоккейной сборной, тренер должен поддерживать власть». Руммо - о своем уходе

24.09.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тренер Александр Руммо, до вчерашнего дня возглавлявший юношескую (U-17) сборную Беларуси по хоккею, прокомментировал для pressball.by свою отставку.


Фото: «Прессбол»

— Естественный первый вопрос: с чего вдруг и почему именно сейчас?

— Как раз не «вдруг». У меня был разговор с председателем федерации (Дмитрием Басковым. — Прим. TUT.BY), где мне объяснили позицию ФХБ: чтобы работать со сборной командой, тренер должен поддерживать действующую власть. В ответ высказал свою точку зрения: я не поддерживаю, позицию свою не скрываю, подписал все соответствующие письма.

— Компромиссы даже не обсуждались?

— А какие здесь могут быть компромиссы? На самом деле ждал этого момента. Даже удивился, что какое-то время не было движения ни из Министерства спорта, ни еще откуда-то. Так понял, что разговор со мной поручили председателю федерации. Мы нормально обозначили свои позиции. Если быть тренером национальной команды невозможно при моем мировоззрении и взглядах — так тому и быть. Просто написал заявление об уходе.

— Говорят, что на подписантов письма спортсменов оказывалось давление с требованием отозвать подпись. Было такое?

— Именно давления не было. Поступил звонок — даже толком не понял, кто был моим собеседником. У меня спросили, не желаю ли отказаться. Ответил, что нет. Все, каких-то угроз, давления не было.

Еще месяц назад он выступил с осуждением действий силовиков. Также Александр Руммо подписал письмо спортсменов против насилия и фальсификации выборов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер Александр Руммо, до вчерашнего дня возглавлявший юношескую (U-17) сборную Беларуси по хоккею, прокомментировал для pressball.by свою отставку.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД Беларуси: За протесты против тайной инаугурации 23 сентября задержаны 364 человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика