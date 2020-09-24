Проверьте свой уровень стресса

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта the-village.me

Один из ключевых навыков эффективного руководителя — это умение контролировать стресс и вовремя принимать меры для стабилизации своей нервной системы. Чтобы оценить свое состояние прямо сейчас, пройдите наш тест, который специально для «Про бизнес» разработала психолог и карьерный консультант Мила Илагина .

Мила Илагина

Карьерный и HR-консультант, психолог

— Стресс — это реакция организма на нестандартные, новые для него условия. Большинство ученых-исследователей сходится в том, что краткосрочные стрессы полезны и способствуют нашему развитию, а в конечном итоге — счастью.

Однако когда стресс выходит из-под контроля и затягивается, он может нанести вам вред: повлиять на трудоспособность, ясность мышления, самооценку, приведя в самом худшем сценарии к депрессии и выученной беспомощности (это состояние, при котором человек не предпринимает попыток к улучшению своего самочувствия, хотя имеет такую возможность).

Для того чтобы вы могли оценить свое состояние, я предлагаю пройти этот тест. Вместе с результатом вы сможете увидеть мои рекомендации.

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