«Те, кто меня похитил, невероятно слабые и в истерике». Отцу наконец дошло письмо Колесниковой из тюрьмы

Источник материала: KYKY

На странице в фейсбук Марии Колесниковой, которая сейчас находится в тюрьме по обвинению о захвате власти, появилось трогательное сообщение.

«Папа наконец получил письмо от Марии с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте! Письмо шло из Жодино в Минск полторы недели. На главное – дошло. Маша передает всем привет, волнуется за нас всех и просит не сдаваться.

Вот несколько цитат из письма:



«Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим. Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех».

«Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищали невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо! У них везде БАРДАК И ХАОС. И это не шутка».