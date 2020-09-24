ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Те, кто меня похитил, невероятно слабые и в истерике». Отцу наконец дошло письмо Колесниковой из тюрьмы

24.09.2020 13:29 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

На странице в фейсбук Марии Колесниковой, которая сейчас находится в тюрьме по обвинению о захвате власти, появилось трогательное сообщение. 

«Папа наконец получил письмо от Марии с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте! Письмо шло из Жодино в Минск полторы недели. На главное – дошло. Маша передает всем привет, волнуется за нас всех и просит не сдаваться.  

Вот несколько цитат из письма: 

«Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим. Очень скучаю по тебе и Тане. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех». 

«Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищали невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо! У них везде БАРДАК И ХАОС. И это не шутка». 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На странице в фейсбук Марии Колесниковой, которая сейчас находится в тюрьме по обвинению о захвате власти, появилось трогательное сообщение.  «Папа наконец...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД Беларуси проводит проверку по фактам блокировки дорог 23 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика