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«Те, кто меня похитил, невероятно слабые и в истерике». Отцу наконец дошло письмо Колесниковой из тюрьмы
Источник материала: KYKY>
На странице в фейсбук Марии Колесниковой, которая сейчас находится в тюрьме по обвинению о захвате власти,
«Папа наконец получил письмо от Марии с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте! Письмо шло из Жодино в Минск полторы недели. На главное – дошло. Маша передает всем привет, волнуется за нас всех и просит не сдаваться.
Вот несколько цитат из письма:
«Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищали невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо! У них везде БАРДАК И ХАОС. И это не шутка».
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«Те, кто меня похитил, невероятно слабые и в истерике». Отцу наконец дошло письмо Колесниковой из тюрьмы
На странице в фейсбук Марии Колесниковой, которая сейчас находится в тюрьме по обвинению о захвате власти, появилось трогательное сообщение. «Папа наконец...
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