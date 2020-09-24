Лукашенко: никакой тайны в инаугурации не было, я не придаю ей какого-то великого значения

Никакой тайны в проведении накануне инаугурации не было, заявил Александр Лукашенко 24 сентября в Минске на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином. Видеофрагмент встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».



Фото president.gov.by

Он попросил дипломата передать председателю КНР Си Цзиньпину «самые добрые слова благодарности за ту поддержку, которую он оказывал всегда и особенно в последнее время».

«Передайте ему, что в Беларуси у него надежные друзья, что Беларусь всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики, — сказал Лукашенко. — Расскажите ему о той неконструктивной позиции, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси, особенно (что удивительно) соседи. Вы знаете, какую позицию заняли».

По его словам, «даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии», что власти «не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то» о проведении инаугурации. Лукашенко заявил, что по закону власти «не должны из западных государств вообще кого-то предупреждать», поскольку это «внутреннее дело страны».

«Критика только одна: не то тайна, не то таинство, — сказал он. — Ну а вообще вы посмотрите их телеграм-каналы накануне — они сообщали о том, что 23-го будет инаугурация, они же об этом писали. Поэтому вот хоть к чему-то надо прицепиться. Ну а что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что вообще кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет».

«И я не придаю инаугурации нынешнего президента (это не первая моя инаугурация) какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация. Но почему они это делают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение, чтобы больше вывалило на улицу — как обычно в субботу, воскресенье — людей. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы», — заявил Лукашенко.

Церемония инаугурации Александра Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце Независимости в обстановке секретности.

В тот же день высокие представители ряда стран заявили о непризнании Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на церемонию его инаугурации. В частности с такими заявлениями выступили Великобритания, Германия, Дания, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, США, Украина, Чехия и Эстония.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил что «так называемая инаугурация Александра Лукашенко и новый президентский срок, на который он претендует, не имеют какой-либо демократической легитимности».