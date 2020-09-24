ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МИД Великобритании: тайная инаугурация Лукашенко еще больше подрывает его репутацию

24.09.2020 13:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Тайная инаугурация Лукашенко еще больше подрывает его репутацию», — написал в «Твиттере» министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Глава МИД Великобритании: тайная инаугурация Лукашенко еще больше подрывает его репутацию
Фото pixabay.com

«Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», — подчеркнул он.

В свою очередь парламентский заместитель министра иностранных дел и министра международного развития Великобритании Уэнди Мортон заявила, что Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси.

«Очень жаль, что Лукшаенко провел тайную церемонию инаугурации, — написала она в «Твиттере». — Белорусский народ заслуживает большего: полной прозрачности, освобождения задержанных, прекращения насилия и свободных и справедливых выборов».

Церемония инаугурации Александра Лукашенко прошла 23 сентября в Минске во Дворце Независимости в обстановке секретности. О ней стало известно из сообщения государственного информагентства БелТА, которое позже продублировала пресс-служба Лукашенко.

О непризнании Лукашенко президентом Беларуси заявили Германия, Дания, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Эстония, Украина и США.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Тайная инаугурация Лукашенко еще больше подрывает его репутацию», — написал в «Твиттере» министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хакеры начали оставлять послания на чеках. Что по этому поводу говорят в ЕРИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика