Глава МИД Великобритании: тайная инаугурация Лукашенко еще больше подрывает его репутацию

«Тайная инаугурация Лукашенко еще больше подрывает его репутацию», — написал в «Твиттере» министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.



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«Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа», — подчеркнул он.

В свою очередь парламентский заместитель министра иностранных дел и министра международного развития Великобритании Уэнди Мортон заявила, что Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси.

«Очень жаль, что Лукшаенко провел тайную церемонию инаугурации, — написала она в «Твиттере». — Белорусский народ заслуживает большего: полной прозрачности, освобождения задержанных, прекращения насилия и свободных и справедливых выборов».

Церемония инаугурации Александра Лукашенко прошла 23 сентября в Минске во Дворце Независимости в обстановке секретности. О ней стало известно из сообщения государственного информагентства БелТА, которое позже продублировала пресс-служба Лукашенко.

О непризнании Лукашенко президентом Беларуси заявили Германия, Дания, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Эстония, Украина и США.