ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Линкявичюс: санкций против режима Лукашенко недостаточно — совершившие преступления должны преследоваться по закону

24.09.2020 13:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Введение санкций в отношении определенных должностных лиц режима Александра Лукашенко — это слишком слабая реакция на события в Беларуси, нужно оказать помощь жертвам репрессий, заявил министр иностранных дел Литвы.

Линкявичюс: санкций против режима Лукашенко недостаточно — совершившие преступления должны преследоваться по закону

«Санкций недостаточно. Те, кто совершал преступления, должны преследоваться по закону, должны нести ответственность, ведь это уголовные преступления. Также мы должны помочь людям, которые пострадали», — сказал Линас Линкявичюс журналистам в Каунасе.

По его словам, пишет DELFI, накануне власти вновь «применили насилие после так называемой инаугурации, применен слезоточивый газ, люди были ранены, это происходит больше месяца. Мы должны помочь жертвам репрессий».

Он также считает, что «недостаточно только осуждать и возмущаться, нужно сделать что-то большее».

В частности, по мнению министра, Литва не должна принимать нового посла Беларуси, если такой будет назначен: «Если его пришлет недействительный президент, он не будет обладать законными полномочиями».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Введение санкций в отношении определенных должностных лиц режима Александра Лукашенко — это слишком слабая реакция на события в Беларуси, нужно оказать помощь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вчера водометы поливали протестующих в Минске оранжевой водой. Почему она такого цвета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика