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ГТК: очереди на границе не связаны с техническим сбоем в работе инфосистем

24.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Очереди на границе Беларуси с Литвой и Латвией никак не связаны с техническим сбоем, который произошел накануне в работе информационных систем таможенных органов, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Технический сбой связан с работой внутренних пунктов таможенного оформления, а не пунктов на границе", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в среду ГТК сообщил о том, что на внутренних пунктах таможенного оформления произошел технический сбой в работе их информационных систем.

Специалисты сразу же начали проводить работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов. До восстановления работы системы субъектам хозяйствования декларации нужно подавать на бумаге, а параллельно представлять их в электронном виде.

Государственный таможенный комитет принес извинения за временные неудобства. "О восстановлении приема документов в электронном виде будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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Теги: Минск
 
 
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Накануне Государственный таможенный комитет предупредил, что на внутренних пунктах таможенного оформления произошел технический сбой в работе информационных...
 
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