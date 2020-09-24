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ГТК: очереди на границе не связаны с техническим сбоем в работе инфосистем
24.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен - Sputnik. Очереди на границе Беларуси с Литвой и Латвией никак не связаны с техническим сбоем, который произошел накануне в работе информационных систем таможенных органов, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Технический сбой связан с работой внутренних пунктов таможенного оформления, а не пунктов на границе", - пояснили в ведомстве.
Напомним, в среду ГТК сообщил о том, что на внутренних пунктах таможенного оформления произошел технический сбой в работе их информационных систем.
Специалисты сразу же начали проводить работы по восстановлению процесса приема и обработки электронных таможенных документов. До восстановления работы системы субъектам хозяйствования декларации нужно подавать на бумаге, а параллельно представлять их в электронном виде.
Государственный таможенный комитет принес извинения за временные неудобства. "О восстановлении приема документов в электронном виде будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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Накануне Государственный таможенный комитет предупредил, что на внутренних пунктах таможенного оформления произошел технический сбой в работе информационных...
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