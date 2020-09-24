Стало известно, когда в Беларуси выпустят первую партию электромобилей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен - Sputnik. Беларусь намерена выпустить первую партию электромобилей в 2021 году, сообщил первый замминистра промышленности Сергей Гунько на пресс-конференции в Белпрессцентре.

"Для организации производства электромобилей, любого производства, необходима достаточно серьезная подготовка, финансовые ресурсы, окупаемость. Мы не видим пока такой экономической эффективности. Однако, даже с учетом этого поставили задачу в следующем году организовать производство от 500 до 1000 штук", – сказал заместитель министра.

При этом он констатировал, что по-прежнему остается множество технических проблем, которые связаны с программным обеспечением, а также инфраструктурой зарядных станций. Общей проблемой остается уровень заряда электромобилей, который падает в холодный сезон.

Главный механизм – финансовый

Отечественное предприятие, занимающееся выпуском автомобилей, закупило сразу пять электромобилей китайского производителя, чтобы понять, с какими проблемами может столкнуться завод, создавая соответствующее производство.

"Во всяком случае есть предварительные договоренности, и мы говорим о том, что в следующем году мы готовы были бы рассмотреть такую партию производства машин", – уточнил Гунько.

Министерство промышленности Беларуси для выпуска рассматривает модели электромобилей последнего поколения, при этом стоит задача, чтобы его цена составляла до 25 тысяч долларов. Государственные органы также задумались над стимулами для приобретения данного вида транспорта, включая и скидки на покупку.

"Чтобы при сдаче на утилизацию своего автомобиля с двигателем внутреннего сгорания была возможность получения сертификата на условную сумму скидки при покупке электромобиля", – пояснил первый замминистра.

При этом он признал, что "главный механизм – финансовый", он должен всегда быть при покупке таких инновационных товаров. Соответственно, необходимо обсудить вопрос льготной программы кредитования, обсудить "суперльготную программу кредитования", в том числе, может быть, какую-то компенсацию за счет бюджета.

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