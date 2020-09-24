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Накопитель для Xbox будет стоить почти как младшая версия приставки

24.09.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ретейлер Best Buy открыл предзаказы на внешний накопитель объемом 1 ТБ для Xbox Series S и Series X. Расширение хранилища для консоли обойдется в $219.

При этом начальная версия Xbox Series S оценена в $299. Однако у приставки 512 ГБ пространства. Получается, консоль с внешним накопителем на 1 ТБ (то есть суммарно получится 1,5 ТБ) будет стоить $520, в то время как более мощная Xbox Series X оценена в $499 — и у нее сразу 1 ТБ доступной памяти. Как вариант, расширить пространство на Xbox Series S/X можно и через обычный накопитель: к примеру, на него получится перенести игры, которые в данный момент не нужны.

Sony, в свою очередь, реализовала в PlayStation 5 поддержку любых внешних SSD. Они должны соответствовать стандарту PCIe 4.0 NVMe, который пока что встречается редко. Такую модель недавно анонсировала Samsung: накопитель 980 Pro емкостью 1 ТБ стоит $229.

Игровая приставка Microsoft Xbox Series X
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1699 р.
1 предложение
Игровая приставка Microsoft Xbox Series S
512 ГБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
999 р.
1 предложение
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Ретейлер Best Buy открыл предзаказы на внешний накопитель объемом 1 ТБ для Xbox Series S и Series X. Расширение хранилища для консоли обойдется в $219.Читать далее…
 
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