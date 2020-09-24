Накопитель для Xbox будет стоить почти как младшая версия приставки

Источник материала: Onliner

Ретейлер Best Buy открыл предзаказы на внешний накопитель объемом 1 ТБ для Xbox Series S и Series X. Расширение хранилища для консоли обойдется в $219.

При этом начальная версия Xbox Series S оценена в $299. Однако у приставки 512 ГБ пространства. Получается, консоль с внешним накопителем на 1 ТБ (то есть суммарно получится 1,5 ТБ) будет стоить $520, в то время как более мощная Xbox Series X оценена в $499 — и у нее сразу 1 ТБ доступной памяти. Как вариант, расширить пространство на Xbox Series S/X можно и через обычный накопитель: к примеру, на него получится перенести игры, которые в данный момент не нужны.

Sony, в свою очередь, реализовала в PlayStation 5 поддержку любых внешних SSD. Они должны соответствовать стандарту PCIe 4.0 NVMe, который пока что встречается редко. Такую модель недавно анонсировала Samsung: накопитель 980 Pro емкостью 1 ТБ стоит $229.