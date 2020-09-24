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Скоро ее откроют. На «Фрунзенской» появился переход на третью ветку метро
Источник материала: Onliner
Изначально планировалось, что третью ветку можно будет протестировать уже 3 июля, однако сроки перенесли. Позже главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук
Агентство «Минск-Новости»
Известно, что в пешеходных переходах между «Фрунзенской» и «Юбилейной площадью» будут работать траволаторы. Один длиной 24 м, а второй — 45 м. Отдельных входов на станции не предусмотрено, попасть на нее можно будет через «Фрунзенскую».
Стены на новой станции будут красного цвета, а подвесной потолок — белого, колонны — бежевого.
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Изначально планировалось, что третью ветку можно будет протестировать уже 3 июля, однако сроки перенесли. Позже главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор...
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