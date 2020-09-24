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Скоро ее откроют. На «Фрунзенской» появился переход на третью ветку метро

24.09.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Изначально планировалось, что третью ветку можно будет протестировать уже 3 июля, однако сроки перенесли. Позже главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук сообщил, что четыре новые станции планируется ввести в эксплуатацию ко Дню строителя, который отмечается 9 августа, но этого не случилось. Ко Дню города открыть линию тоже не смогли, но конец этой эпопеи, вероятно, близок: на станции метро «Фрунзенская» уже сняли ограждение, за которым прятался переход на станцию «Юбилейная площадь».

Скоро ее откроют. На «Фрунзенской» появился переход на третью ветку метро
Скоро ее откроют. На «Фрунзенской» появился переход на третью ветку метро

Агентство «Минск-Новости» сообщает, что четыре станции зеленой ветки («Вокзальную», «Площадь Богушевича», «Юбилейную площадь» и «Ковальскую Слободу») планируют открыть в начале ноября.

Скоро ее откроют. На «Фрунзенской» появился переход на третью ветку метро

Известно, что в пешеходных переходах между «Фрунзенской» и «Юбилейной площадью» будут работать траволаторы. Один длиной 24 м, а второй — 45 м. Отдельных входов на станции не предусмотрено, попасть на нее можно будет через «Фрунзенскую».

Стены на новой станции будут красного цвета, а подвесной потолок — белого, колонны — бежевого.

 
Теги: Минск
 
 
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Изначально планировалось, что третью ветку можно будет протестировать уже 3 июля, однако сроки перенесли. Позже главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор...
 
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