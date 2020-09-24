Скоро ее откроют. На «Фрунзенской» появился переход на третью ветку метро

Источник материала: Onliner

Изначально планировалось, что третью ветку можно будет протестировать уже 3 июля, однако сроки перенесли. Позже главный инженер ОАО «Минскметропроект» Виктор Полищук сообщил , что четыре новые станции планируется ввести в эксплуатацию ко Дню строителя, который отмечается 9 августа, но этого не случилось. Ко Дню города открыть линию тоже не смогли, но конец этой эпопеи, вероятно, близок: на станции метро «Фрунзенская» уже сняли ограждение, за которым прятался переход на станцию «Юбилейная площадь».









Агентство «Минск-Новости» сообщает , что четыре станции зеленой ветки («Вокзальную», «Площадь Богушевича», «Юбилейную площадь» и «Ковальскую Слободу») планируют открыть в начале ноября.





Известно, что в пешеходных переходах между «Фрунзенской» и «Юбилейной площадью» будут работать траволаторы. Один длиной 24 м, а второй — 45 м. Отдельных входов на станции не предусмотрено, попасть на нее можно будет через «Фрунзенскую».

Стены на новой станции будут красного цвета, а подвесной потолок — белого, колонны — бежевого.