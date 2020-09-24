Бездомный Артем: «Самое сложное — позвонить родным и сказать, что ты бомж»

В 17-м году серьезно заболевает брат. Пришлось все свои накопления отдать на его лечение. Но получилось — брат не выжил. Когда он умер, была проблема с оплатой «коммуналки». Что-то в районе 4 тысяч рублей. Тогда 2000 долларов. Совсем случайно поймал почтальона, который нес мне бумагу о заочном выселении. Паспорт у меня был просрочен. Поменять не мог — не было денег. Пришел в ЖЭС: поменяйте паспорт. Ответ: пока не оплатишь, менять не будем.
С просроченным паспортом ни на какую работу не берут. Никто кредит не дает. Соответственно, пошел под наклон. Нет, я не пил. Мне помогали соседи. Давали деньги. Пяти рублей в неделю хватало на еду. Я был непривередлив. И сейчас непривередлив. Ел кашу. Кашу-кашу-кашу. Чисто кашу. Когда хлеб, когда каша.
Знакомый взял на подработку — 15 рублей за 12 часов. Торговал батарейками. Выходил на работу, а тут заходят судебные исполнители. Самое страшное, когда они резко появляются. 4 января прошлого года это было. Пришли, описали имущество. Все ценное внесли как залог — свободен: «Хочешь, на Ваупшасова на месяц тебя устроим. У тебя есть время, чтобы решить все свои вопросы и вернуть те 2000 долларов».
Икеевская сумка, зимняя куртка, пару штанов, трусов, носков, зубная щетка, мобильный телефон, зарядка — ну и все. Была попытка сунуться к знакомым. Все говорят: денег нет, ничего нет. Родственники из Украины резко пропали. Хотя должны были мне денег. В итоге нашлись люди, которые приютили меня на пару месяцев.
Прошло два месяца — у меня конкретный ступор, нервный срыв. Это психологическая травма. Не знаю, когда она еще выплывет и аукнется мне. Когда оклемался, нашел подвал. Сделал все сам. У меня там был диванчик. Душ и туалет. Из пяти ненормальных унитазов сделал один нормальный. Почистил весь подвал. Сделал все нормально, чтобы не было претензий от сантехников и электриков.
Асоциальный образ жизни я не вел. Не курю, не пью. Помещение чистое — все закрыто под замочком, свет проведен. С соседями договорился — мне интернет раздавали на мобильник.
Было нормально сдать по 20—30 кг стекла. На этом жил. Хлеб. Электричество было. Купил кипятильник, делал чай. Дешевый чай, дешевый сахар, дешевый хлеб, дешевый паштет. Дальше начались Вторые Европейские игры. Закрыли мой подвал. Так я во второй раз потерял жилье.
Самое сложное в новой жизни — позвонить родным и сказать, что ты бомж. Я никому не признавался.
Бомжи — санитары общества. Они убирают мусорки. Дают вторую жизнь сырью. Это можно считать полноценным рабочим днем. Они начинают собирать бутылки, как только солнышко встало. Летом — с четырех утра. И заканчивают в 15:00. Каждый день собирают бутылки.
Основной вид заработка — переработка вторсырья, свалки и разгрузка на рынках. На свалках своя мафия. Я бы туда не лез. Бомжи на свалках считаются элитой. Продукты — они продают просроченные продукты.
Порядка 95—97 процентов — это подвальные и чердачные бомжи. Несчастные, алкоголики, которые потерялись. Общество их не принимает и не помогает выйти из положения. Реально. Думаю, любой стране невыгодно поднимать людей из этого. Хотя социальная ответственность за них есть. Они ж были членами этого общества.
Некоторые бомжи остаются таковыми добровольно. Они вкушают свободу и безответственность. Поэтому в рамки нормальной человеческой жизни не хотят возвращаться. Могут погундосить, напиться, похамить, поорать. В квартире ты такого не сделаешь. И они это хотят каждый день. Проснулся — хорошо. Напился — забылся. Проблем меньше.
Есть люди, которые вылазят, но вы их не найдете. Они не хотят это вспоминать. Мне немного проще выйти из этого мира. Я не так сильно окунулся в него морально. Я не крал, я не напивался, я не ругался. Мне только один раз напомнили, что я бомж. Это было на водохранилище Птичь. Я там мылся. На спине у меня был клещ. Только это выдало во мне бомжа. Я находил возможность постричься. Борода была в порядке. Чистенький. От меня не пахло.
Мне неинтересно быть бомжом. Я стремлюсь выйти из этого. Иду мелкими шажками. Ну так получается. А что делать?