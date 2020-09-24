МВД сообщило о проведении проверки по фактам блокировки дорог в различных частях Минска 23 сентября

Источник материала: Onliner

По фактам блокировки дорог, имевшим место 23 сентября в различных частях Минска, правоохранительными органами проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства, сообщили в МВД.

«Напомним, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет установленную законом ответственность: как административную (статья 18.1 КоАП предусматривает штраф в размере от 6 до 10 базовых величин), так и уголовную (статья 310 УК в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы).

Подразделения ГАИ продолжают работу по установлению водителей, создававших на дороге аварийную обстановку, и привлечению их к административной ответственности (статья 18.14 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа до 20 базовых величин с лишением права управления сроком до 2 лет)», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Там подчеркнули, что «милиция будет делать все возможное, чтобы не допускать и пресекать массовые беспорядки, а также устанавливать причастных к ним лиц с последующим привлечением к ответственности».

«Не поддавайтесь на призывы деструктивных Telegram-каналов. Не участвуя в протестах лично, их авторы лишь провоцируют людей на правонарушения», — говорится в сообщении МВД.