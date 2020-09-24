ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД сообщило о проведении проверки по фактам блокировки дорог в различных частях Минска 23 сентября

24.09.2020 13:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

По фактам блокировки дорог, имевшим место 23 сентября в различных частях Минска, правоохранительными органами проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства, сообщили в МВД.

«Напомним, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций влечет установленную законом ответственность: как административную (статья 18.1 КоАП предусматривает штраф в размере от 6 до 10 базовых величин), так и уголовную (статья 310 УК в случае особо крупного ущерба или смерти человека предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы).

Подразделения ГАИ продолжают работу по установлению водителей, создававших на дороге аварийную обстановку, и привлечению их к административной ответственности (статья 18.14 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа до 20 базовых величин с лишением права управления сроком до 2 лет)», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Там подчеркнули, что «милиция будет делать все возможное, чтобы не допускать и пресекать массовые беспорядки, а также устанавливать причастных к ним лиц с последующим привлечением к ответственности».

«Не поддавайтесь на призывы деструктивных Telegram-каналов. Не участвуя в протестах лично, их авторы лишь провоцируют людей на правонарушения», — говорится в сообщении МВД.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По фактам блокировки дорог, имевшим место 23 сентября в различных частях Минска, правоохранительными органами проводится проверка в рамках...
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2021 году в Беларуси собираются выпустить первую партию электрокаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика