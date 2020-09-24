В 2021 году в Беларуси собираются выпустить первую партию электрокаров

Источник материала: Onliner

В следующем году в Беларуси планируют выпустить первую партию электромобилей. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на комментарий первого заместителя министра промышленности Сергея Гунько.

«Для организации производства электромобилей, любого производства, необходима достаточно серьезная подготовка, финансовые ресурсы, окупаемость. Мы не видим пока такой экономической эффективности. Однако даже с учетом этого поставили задачу в следующем году организовать производство от 500 до 1000 штук», — сказал Сергей Гунько.

По словам чиновника, сейчас есть много технических задач и проблем, связанных с программным обеспечением, наличием достаточной зарядной инфраструктуры. Проблемой является и падение заряда аккумуляторов при понижении температуры в зимний сезон.

В этом году завод «Белджи» приобрел пять электромобилей Geely Geometry A. «Цель и задача — полностью выявить и определить плюсы, минусы и нюансы, которые могут возникнуть в эксплуатации, чтобы в будущем учесть их при организации такого производства. Во всяком случае есть предварительные договоренности, и мы говорим о том, что в следующем году мы готовы были бы рассмотреть такую партию производства машин», — пояснил Сергей Гунько.

Для выпуска рассматриваются электромобили нового поколения. Ставится задача, чтобы электромобиль стоил до $25 тыс. в эквиваленте. Кроме того, в госорганах обсуждаются финансовые стимулы для приобретения электромобилей. Например, рассматривается вариант скидки при покупке электромобиля.

«Чтобы при сдаче на утилизацию своего автомобиля с двигателем внутреннего сгорания была возможность получения сертификата на условную сумму скидки при покупке электромобиля», — уточнил первый замминистра.

«Конечно, самый главный механизм — финансовый, он должен всегда быть при покупке таких инновационных товаров. Соответственно, необходимо обсудить вопрос льготной программы кредитования, обсудить суперльготную программу кредитования, в том числе, может быть, какую-то компенсацию за счет бюджета», — добавил он.

Сергей Гунько уточнил, что стимулирующие механизмы обсуждаются как для физических, так и для юридических лиц.