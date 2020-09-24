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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Кто это сделал? (обновлено)

24.09.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, информируют российские СМИ. Ссылаются при этом на «писателя Сергея Комкова». Он заявил, что направил соответствующую заявку на номинацию российского лидера на Нобелевскую премию мира в 2021 году в Осло 10 сентября.

Кто такой Комков? Он указан в качестве главного редактора газеты «Президент». Там написано, что также он является доверенным лицом Путина, доктором педагогических наук, доктором юридических наук, профессором, членом Союза писателей Москвы, академиком «Международной академии наук педагогического образования».

На самом деле, сообщение о выдвижении Путина появилось на сайте «Президента» еще 9 сентября. Но долгое время оставалось замеченным немногими. «Осуществил данную акцию (также, как и в 2013-м году) главный редактор газеты "ПРЕЗИДЕНТ" Сергей Комков - академик и профессор ряда международных академий. Имеющий по "Положению о порядке выдвижения на Нобелевскую Премию Мира" право единолично номинировать на данную высокую международную награду», — пишет издание (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В 2013-м обращение профессора было принято, и Путин был зарегистрирован в качестве номинанта, сообщает «Президент».

Путин — не единственный человек, номинированный Комковым. В 2014 году он выдвинул президента Чехии Милоша Земана. В 2015-м — двух российских генералов, Николая Тараканова и Николая Антошкина, которые, как отмечает профессор, руководили ликвидацией чернобыльской аварии.

«Мы от всей Души надеемся на то, что в 2021-м году члены Международного Нобелевского Комитета присудят и вручат, наконец-то, давно и вполне заслуженную Нобелевскую Премию Мира Президенту России Владимиру Владимировичу ПУТИНУ!» — говорится в публикации.

На своей странице в Facebook Сергей Комков большими буквами отмечает: «ВАЖНЕЙШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ О НОМИНИРОВАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА! ПРОЦЕСС ПОСЛЕ ПОДАЧИ МОЕЙ ЗАЯВКИ В НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ ПОШЁЛ! И ЕГО УЖЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ!»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по этому поводу сказал: «Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель». Его слова приводит ТАСС.

«Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного», — сообщил Песков.

 
 
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Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира, информируют российские СМИ. Ссылаются при этом на «писателя Сергея Комкова». Он заявил,...
 
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