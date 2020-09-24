Небритый Солодуха и бутерброды с конфетами. Сестры Груздевы рассказали об инаугурации Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Певицы, теле- и радиоведущие сестры Александра и Валентина Груздевы посетили инаугурацию Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября. О том, как проходило мероприятие, они рассказали журналистам «Московского комсомольца» . Не будем томить: были интрига, музыка с оркестром, Александр Солодуха и бутерброды с конфетами.



Фото: instagram.com/sestrygruzdevy777

Сестры признались, что заранее об инаугурации не знали. Им позвонили 22 сентября и пригласили следующим утром в музей Великой отечественной войны на «какое-то протокольное мероприятие». Попросили нарядно одеться, накраситься, сделать прическу.

В музее, по словам Валентины, к собравшимся артистам вышел министр культуры и выразил благодарность за позицию. После общения приглашенных отвели в автобус, пообещав отвезти во Дворец независимости, где «всех ждет маленький сюрприз».

— К тому времени, как мы подъехали, около Дворца независимости уже собрался народ. Все прошли на территорию дворца. Погода стояла шикарная, небо голубое, внутри били фонтаны. Обстановка торжественная, — описывает Валентина. — Мы шли под руку с нашим певцом Александром Солодухой. Он первый раз присутствовал на церемонии инаугурации и вообще впервые оказался во Дворце независимости, как и мы. Зашли в зал. Думали, что можно садиться, куда захотим, но оказалось, что на каждое кресло положили листочки бумаги с указателями, кто где сидит.

Сестры отметили, что им повезло: их место было посередине зала. Когда Александр Лукашенко шел по красной дорожке, они его хорошо видели.

Сестры Груздевы также сказали, что в зале присутствовали и зарубежные гости. Но назвать их имена затруднились. Отдельного внимания заслужила обстановка зала, в котором проходила инаугурация.

— Мы заметили красивые люстры, как нам показалось, с кристаллами Сваровски. Но Солодуха нас поправил, сказал, что во дворце нет ничего зарубежного, люстра сделана на нашем стеклозаводе, плитка тоже отечественная, — делятся сестры. — Еще Солодуха заметил, что во дворце играл президентский оркестр. Мы подумали, что это фонограмма. Но коллега заверил, что он на слух распознает живую музыку.

Далее Груздевы подчеркнули, что до самого последнего момента не подозревали, что сейчас произойдет.

— Когда все расселись, я заметила военных в парадной форме, их было очень много. И тут до меня дошло, что мы присутствуем на инаугурации. Свои предположения я озвучила вслух. Солодуха не поверил: «Вы уверены? Я ведь не побрился». Да, мы собственно, тоже не наряжались особо. Не знали ведь, где окажемся.



Фото: instagram.com/sestrygruzdevy777

Только когда стали выносить флаги, собравшиеся стали догадываться, что к чему. Точно стало понятно, что сегодня инаугурация, когда в зале появился Александр Лукашенко, а Наталья Качанова объявила это в микрофон. Груздевы отметили: «Но у многих в этот момент выступили слезы радости на глазах, люди были счастливы».

По словам артисток, Лукашенко выступал минут 20−30, и никакого банкета после этого не устраивали:

— А вот перед тем, как пройти во Дворец независимости, для гостей организовали кофейно-чайную паузу. Кормили бутербродами и конфетами. Мы взяли пять конфет. Есть их не станем, будем хранить как сувенир от президента. В конце артистов посадили в автобус и отвезли обратно к музею ВОВ. А мы отправились в гости к Солодухе.