30 процентов белорусских ИТ-компаний готовы к полному или частичному релокейту

Источник материала: Ежедневник

фото: dev.by

Самый популярный вариант для переезда — Украина.

Такие результаты обнародовал портал dev.by . В опросе поучаствовали почти 3,2 тысячи ИТ-специалистов. 43% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.

Портал приводит перечень компаний, участвовавших в опросе, и численность их сотрудников, а также должности и профессиональный уровень опрашиваемых.

Как показал опрос dev.by, позиции в ИТ-индустрии разделились. Треть специалистов указали, что их компании планируют полностью или частично перевезти команду в другую страну. Треть респондентов заявили, что в их компаниях пока не принимались никакие решения о релокации, руководство следит за развитием событий. Столько же сообщили, что их компании не собираются релоцироваться. При этом часть готова помочь сотрудникам с переездом.

Судя по опросу, аутсорсинговые компании больше хотят релоцироваться, чем продуктовые. Сразу 35% специалистов из аутсорса заявили о готовности их компаний частично перевезти сотрудников за границу. Среди работников продуктовых компаний таких оказалось только 16%.

Об отсутствии у компании планов по релокации (даже не будут помогать при переезде отдельным сотрудникам) сообщили 20% специалистов продуктовых компаний против 12% специалистов из аутсорса.

Самый предпочтительный вариант для релокейта — Украина, на втором и третьем местах — Литва и Польша. Из «других стран» самые популярные — Грузия, Болгария, Чехия, Турция, Армения.