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30 процентов белорусских ИТ-компаний готовы к полному или частичному релокейту
24.09.2020 13:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: dev.by
Самый популярный вариант для переезда — Украина.
Такие результаты обнародовал портал
Портал приводит перечень компаний, участвовавших в опросе, и численность их сотрудников, а также должности и профессиональный уровень опрашиваемых.
Как показал опрос dev.by, позиции в ИТ-индустрии разделились. Треть специалистов указали, что их компании планируют полностью или частично перевезти команду в другую страну. Треть респондентов заявили, что в их компаниях пока не принимались никакие решения о релокации, руководство следит за развитием событий. Столько же сообщили, что их компании не собираются релоцироваться. При этом часть готова помочь сотрудникам с переездом.
Судя по опросу, аутсорсинговые компании больше хотят релоцироваться, чем продуктовые. Сразу 35% специалистов из аутсорса заявили о готовности их компаний частично перевезти сотрудников за границу. Среди работников продуктовых компаний таких оказалось только 16%.
Об отсутствии у компании планов по релокации (даже не будут помогать при переезде отдельным сотрудникам) сообщили 20% специалистов продуктовых компаний против 12% специалистов из аутсорса.
Самый предпочтительный вариант для релокейта — Украина, на втором и третьем местах — Литва и Польша. Из «других стран» самые популярные — Грузия, Болгария, Чехия, Турция, Армения.
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Самый популярный вариант для переезда — Украина.
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