«Никакой тайны нет». Лукашенко прокомментировал формат своей инаугурации

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

Он отметил, что на церемонию были приглашены 2 тысячи человек, и в тайне это сохранить было невозможно.

Лукашенко также напомнил, что его кортеж «нетрадиционно следовал по всему городу», это видели люди, поэтому «никакой тайны нет». Напомним, что на вопрос РИА Новости о дате инаугурации пресс-секретарь Лукашенко 23 сентября не ответила.

"Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить, - прокомментировал Лукашенко. - Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие".

Лукашенко заявил, что «по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать». По его словам, на на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. «И в тайне это сохранить практически невозможно", - уверен Лукашенко. Он пообещал также, что «в следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях".

"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - заявил Лукашенко.