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Ургант в своем стиле высказался о тайной инаугурации Лукашенко

24.09.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В программе «Вечерний Ургант» телеведущий в свойственном ему стиле высказался о тайном вступлении в должность Александра Лукашенко.

«У человека спрашивают: «Вы президент?» Он говорит: «Ну, я это не афиширую!»


При этом Иван Ургант отметил, что на инаугурацию во Дворец независимости были приглашены несколько сотен человек:

"Представляете, насколько это надежные люди, что они смогли сохранить это втайне, потому что история Тарзана — всего три человека, и никто не удержал!"
 
 
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В программе «Вечерний Ургант» телеведущий в свойственном ему стиле высказался о тайном вступлении в должность Александра Лукашенко.
 
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