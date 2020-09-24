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Ургант в своем стиле высказался о тайной инаугурации Лукашенко
Источник материала: Партизан
В программе «Вечерний Ургант» телеведущий в свойственном ему стиле высказался о тайном вступлении в должность Александра Лукашенко.
«У человека спрашивают: «Вы президент?» Он говорит: «Ну, я это не афиширую!»
При этом Иван Ургант отметил, что на инаугурацию во Дворец независимости были приглашены несколько сотен человек:
"Представляете, насколько это надежные люди, что они смогли сохранить это втайне, потому что история Тарзана — всего три человека, и никто не удержал!"
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В программе «Вечерний Ургант» телеведущий в свойственном ему стиле высказался о тайном вступлении в должность Александра Лукашенко.
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