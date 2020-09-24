Зеленский: если власть Беларуси не найдет возможности для диалога с народом, этой власти не будет

Белорусским властям необходимо найти возможности для диалога со своим народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября в Братиславе на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.



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«Мы неоднократно призывали власти Беларуси найти возможности для диалога с народом, — сказал он. — К сожалению, мне кажется, что нас не услышали представители белорусской власти».

Зеленский напомнил, что в Украине «было два майдана, видели, что такое кровопролитие». «Если власти (в Беларуси. — БелаПАН) не прекратят те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный ответ от народа. Если власть не найдет возможности для диалога со своими родными людьми, то этой власти не будет», — сказал он.

Зузана Чапутова в свою очередь отметила, что позиция Словакии по ситуации в Беларуси «абсолютно однозначна». «Мы не признаем результаты президентских выборов. Мы осуждаем насилие, которое власти применяют в отношении своих граждан», — заявила она.