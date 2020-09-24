В Борисове в тестовом режиме запустили систему оплаты проезда картами без валидатора

«БПС-Сбербанк» запустил в Борисове в тестовом режиме бесконтактную систему оплаты проезда, которой не требуются валидаторы. Функцию терминалов выполняют обычные телефоны водителя и кондуктора. Для расчета нужно лишь поднести карту к смартфону.





Технология уникальна тем, что не требует специального оборудования. Смартфон в платежный терминал превращает приложение tapXphone которое разработала IBA Group на основе технологии Visa Tap to Phone. Платить за проезд можно бесконтактной картой, телефоном, умными часами, фитнес-браслетом или другим устройством с поддержкой NFC-модуля.

Механика оплаты схожа с расчетами на кассе магазина: для совершения операции достаточно одного касания картой или другим устройством с NFC. Скачивать приложение при этом не требуется. Операция занимает доли секунды, после чего на смартфоне кондуктора загораются индикаторы и появляется подтверждение. При желании его можно сфотографировать, считать через QR-код или попросить отправить на номер телефона.





В «БПС-Сбербанке» говорят, что «технология стала прорывом в сфере пассажирских перевозок и позволяет охватить бесконтактной оплатой любой белорусский город. Прежде всего, она по-настоящему удобна для пассажира, так как не предполагает утомительных действий — достаточно касания банковской картой. Также в выигрыше и перевозчики, так как нет необходимости в установке дополнительного оборудования».





Пока рассчитаться можно бесконтактными картами Visa любого банка мира. Цена проезда аналогична стоимости бумажного талона. Списание происходит сразу, при отсутствии денег на счете осуществить оплату проезда невозможно.

Первым городом, который внедрил эту технологию, стал Борисов. На бесконтактную оплату переведены все городские автобусные маршруты.