Биржа: доллар добавил больше копейки

Американская и европейская валюты укрепились на торгах БВФБ 24 сентября.



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Так, доллар добавил 0,0134 пункта и завершил сессию на отметке 2,6042 белорусского рубля.

Евро в свою очередь окреп на 0,0062 пункта — 3,0359 белорусского рубля.

А вот российский рубль продолжает терять в весе. На этот раз минус составил 0,0157 пункта — 3,3779 белорусского рубля за 100 российских.