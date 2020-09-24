|
Биржа: доллар добавил больше копейки
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты укрепились на торгах БВФБ 24 сентября.
Так, доллар добавил 0,0134 пункта и завершил сессию на отметке 2,6042 белорусского рубля.
Евро в свою очередь окреп на 0,0062 пункта — 3,0359 белорусского рубля.
А вот российский рубль продолжает терять в весе. На этот раз минус составил 0,0157 пункта — 3,3779 белорусского рубля за 100 российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская и европейская валюты укрепились на торгах БВФБ 24 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)