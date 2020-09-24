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Пикантный наряд Меган Маркл разозлил поклонников королевства

24.09.2020 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл решила сделать подарок всем поклонникам: однако неожиданное появление герцогини в пикантном образе вызвало резонанс в сети.

© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Королевские расценки: сколько стоит выступление Меган Маркл и принца Гарри?

Экс-актриса продолжает возвращаться к истокам и вовсю вживается в роль селебрити. Недавно Маркл появилась в эфире популярного телешоу America's Got Talent, причем сделала это прямиком из гостиной в Санта-Барбаре.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новый дерзкий поступок Маркл: в прямой эфир герцогиня вышла в экстремально пикантном наряде, вызвав недовольство многих фанатов.

Для своего появления герцогиня выбрала бежевую блузку и кожаную юбку. Жена принца расстегнула верхние пуговицы рубашки и продемонстрировала откровенное декольте.

"Кто-то позволяет себе дерзкие вольности"; "Вырез и кожа - привет, Голливуд"; Куда смотрит Гарри?"; "Нарушила все правила приличия! Застегни пуговицы!" - прокомментировали фанаты.

Во время эфира Маркл призналась, что решила поучаствовать в записи шоу в знак поддержки одного из участников - 59-летнего Арчи Уильямса. По словам герцогини, ее тронула история тезки сына, ошибочно осужденного за убийство и изнасилование.

А вот осенний образ Маркл, навеянный стилем Кейт Миддлтон, получил положительные отзывы поклонников.

 
 
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Дерзкая вольность мятежной герцогини вызвала ажиотаж в сети и спровоцировала очередную волну критики.
 
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