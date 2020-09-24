Водитель перестал следить за дорогой, а машина ушла под лед: дело о ДТП с погибшим передано в суд

Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Дубровенском районе, в котором один пассажир погиб, а второй получил телесные повреждения.

По данным следствия, вечером 14 февраля 2020 года 29-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mitsubishi Galant, двигался по 11-му километру дороги Н-2701 Дубровно — Баево по территории Дубровенского района. В салоне автомобиля помимо самого водителя находились еще трое мужчин, с которыми он незадолго до происшествия распивал спиртное.

— В ходе расследования установлено, что по дороге водитель отвлекся от управления, а именно перестал следить за обстановкой впереди по ходу движения управляемого им автомобиля, обернувшись к сидящим на заднем пассажирском сидении мужчинам и начав разговаривать с ними. Вскоре обвиняемый выехал на закругление проезжей части и, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля, съехал в кювет, заполненный водой и покрытый льдом, где автомобиль, опрокинувшись на крышу, провалился и частично погрузился под лед, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.





Водителю и двум пассажирам, помогая друг другу, удалось выбраться из автомобиля, 47-летнему пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения.

Третьего, 34-летнего, пассажира мужчины не нашли. Его тело было обнаружено спасателями через несколько дней после ДТП подо льдом. Участники ДТП считают, что ему не удалось выбраться, так как толщина льда была порядка 8—10 сантиметров.





— Согласно результатам освидетельствования, водитель Mitsubishi в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения — в выдыхаемом им воздухе обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 0,56 промилле. Проведенной судебной автотехнической экспертизой установлено: автомобиль был технически исправен, — рассказали в СК.





По результатам расследования 29-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения»). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.