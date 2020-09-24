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Водитель перестал следить за дорогой, а машина ушла под лед: дело о ДТП с погибшим передано в суд
Источник материала: Onliner
Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Дубровенском районе, в котором один пассажир погиб, а второй получил телесные повреждения.
По данным следствия, вечером 14 февраля 2020 года 29-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mitsubishi Galant, двигался по 11-му километру дороги Н-2701 Дубровно — Баево по территории Дубровенского района. В салоне автомобиля помимо самого водителя находились еще трое мужчин, с которыми он незадолго до происшествия распивал спиртное.
— В ходе расследования установлено, что по дороге водитель отвлекся от управления, а именно перестал следить за обстановкой впереди по ходу движения управляемого им автомобиля, обернувшись к сидящим на заднем пассажирском сидении мужчинам и начав разговаривать с ними. Вскоре обвиняемый выехал на закругление проезжей части и, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля, съехал в кювет, заполненный водой и покрытый льдом, где автомобиль, опрокинувшись на крышу, провалился и частично погрузился под лед, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.
Водителю и двум пассажирам, помогая друг другу, удалось выбраться из автомобиля, 47-летнему пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения.
— Согласно результатам освидетельствования, водитель Mitsubishi в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения — в выдыхаемом им воздухе обнаружено содержание этилового спирта в концентрации 0,56 промилле. Проведенной судебной автотехнической экспертизой установлено: автомобиль был технически исправен, — рассказали в СК.
По результатам расследования 29-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения»). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Дубровенском районе, в котором...
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