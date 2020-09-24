Появилось видео наезда на инспектора ГАИ водителем Volkswagen, уходящего от погони (видео)

Источник материала: Onliner

Хронология вчерашнего ночного происшествия такова. По словам свидетелей, силовики остановили несколько автомобилей на проспекте Дзержинского, некоторые водители, запаниковав, попытались уехать, и это привело к ДТП. Одна машина — Volkswagen — в момент попытки задержания совершила полицейский разворот и скрылась. Позже задержали и ее — тогда и произошел наезд на инспектора. Сегодня появилось видео.

Попробуем восстановить события в хронологическом порядке. Участник ДТП на проспекте Дзержинского описал произошедшее так: «Я двигался по проспекту Дзержинского в сторону площади Богушевича. Все ехали медленно. Я увидел, что в нашу сторону направляются люди в форме. Одна из машин стала разворачиваться. Я понял, что она поедет в мою сторону. Единственное, что пришло в голову, — съехать с дороги. Подумал, что на кроссовере это удастся сделать. Как только начал разворачиваться, темная машина врезалась в левый бок, посыпалось стекло».

Несколько десятков силовиков стали окружать автомобили. Volkswagen попытался уехать, но дорога была перекрыта микроавтобусами. Силовики устремились к этой машине. Водитель совершил полицейский разворот и остановился, Volkswagen начали бить дубинками. Как минимум двух человек вытащили из авто. После этого универсал уехал из окружения по встречке.

Несколько патрульных автомобилей стали преследовать Volkswagen. В паре кварталов от места первой стычки Volkswagen задержали, перед этим направив его в дворовой проезд. Водитель решил выехать из него задним ходом, и в этот момент на машину побежал один из инспекторов. Произошел удар. После этого автомобиль окончательно заблокировали.

Видео момента наезда на сотрудника ГАИ публикует Telegram-канал «Желтые сливы». Нами произведена аудиобработка записи в связи с тем, что слышна ненормативная лексика.

Позже на место ДТП приехала машина СК. Присутствовавшие на месте происшествия сотрудники говорили, что у инспектора может быть перелом (официально эта информация не подтверждена).