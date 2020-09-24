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Появилось видео наезда на инспектора ГАИ водителем Volkswagen, уходящего от погони (видео)
Источник материала: Onliner
Хронология вчерашнего ночного происшествия такова. По словам свидетелей, силовики остановили несколько автомобилей на проспекте Дзержинского, некоторые водители, запаниковав, попытались уехать, и это привело к ДТП. Одна машина — Volkswagen — в момент попытки задержания совершила полицейский разворот и скрылась. Позже задержали и ее — тогда и произошел наезд на инспектора. Сегодня появилось видео.
Попробуем восстановить события в хронологическом порядке. Участник ДТП на проспекте Дзержинского описал произошедшее так: «Я двигался по проспекту Дзержинского в сторону площади Богушевича. Все ехали медленно. Я увидел, что в нашу сторону направляются люди в форме. Одна из машин стала разворачиваться. Я понял, что она поедет в мою сторону. Единственное, что пришло в голову, — съехать с дороги. Подумал, что на кроссовере это удастся сделать. Как только начал разворачиваться, темная машина врезалась в левый бок, посыпалось стекло».
Несколько десятков силовиков стали окружать автомобили. Volkswagen попытался уехать, но дорога была перекрыта микроавтобусами. Силовики устремились к этой машине. Водитель совершил полицейский разворот и остановился, Volkswagen начали бить дубинками. Как минимум двух человек вытащили из авто. После этого универсал уехал из окружения по встречке.
Несколько патрульных автомобилей стали преследовать Volkswagen. В паре кварталов от места первой стычки Volkswagen задержали, перед этим направив его в дворовой проезд. Водитель решил выехать из него задним ходом, и в этот момент на машину побежал один из инспекторов. Произошел удар. После этого автомобиль окончательно заблокировали.
Видео момента наезда на сотрудника ГАИ
Позже на место ДТП приехала машина СК. Присутствовавшие на месте происшествия сотрудники говорили, что у инспектора может быть перелом (официально эта информация не подтверждена).
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Хронология вчерашнего ночного происшествия такова. По словам свидетелей, силовики остановили несколько автомобилей на проспекте Дзержинского, некоторые...
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