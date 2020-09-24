Путина выдвинули на Нобелевскую премию. Кремль прокомментировал

Источник материала: Ежедневник

фото: life.ru

10 сентября группа российских общественных деятелей, в числе которых писатель Сергей Комков, направила заявку на присуждение премии Владимиру Путину в Нобелевский комитет.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 24 сентября, что Кремль не выдвигал президента РФ Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира. "Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель", - цитирует Пескова ТАС С.

При этом Песков отметил, что если решение о вручении Путину премии будет положительным, это будет «прекрасно». Но и в противном случаев, считает пресс-секретарь, нет «ничего страшного».

Ранее группа российских общественных деятелей, в числе которых писатель Сергей Комков, сообщила, что направила заявку на присуждение премии российскому лидеру в Нобелевский комитет. Заявка была направлена в Осло 10 сентября.