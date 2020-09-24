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Замминистра спорта прокомментировал законность нового приказа
Источник материала: Tut.by
Недавно мы писали о
— Дополнения к приказу — это внутренняя кухня, наши внутренние вопросы, которые вытекают из действующего законодательства, не более.
— В приказе написано, что впредь спортсмены должны согласовывать интервью с нанимателем. Это кто — Минспорта, РЦОП или иная организация?
— У нас полномочия делегированы центрам олимпийской подготовки. То есть нанимателями являются РЦОП.
— Не считаете ли вы, что запрет на интервью без согласования с нанимателем нарушает 33 статью статью Конституции РБ, согласно которой каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение?
— Почему вы так считаете? Кто запрещает выражать мнение? Там речь идет о том, что интервью должны согласовываться, чтобы наниматели знали.
— При этом наниматель может запретить опубликовать мнение, если его что-то не устроит. Верно?
— Знаете, разные случаи бывают. Я не хотел бы комментировать.
— Когда этот приказ собираются довести до спортсменов и дать им на подпись?
— Уже довели.
— То есть они уже подписали?
— Не могу сказать. Подробностей не знаю.
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