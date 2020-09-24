Замминистра спорта прокомментировал законность нового приказа

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о новом приказе Минспорта , который обязывает организации добавить ряд изменений в контракты со спортсменами. В частности, речь идет о запрете на выступления в СМИ без согласования с нанимателем и использование неутвержденной символики. Заместитель министра спорта и туризма Александра Барауля рассказал журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук, почему дополнения к приказу о контрактах вытекают из действующего законодательства и не противоречат Конституции Республики Беларусь.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Дополнения к приказу — это внутренняя кухня, наши внутренние вопросы, которые вытекают из действующего законодательства, не более.

— В приказе написано, что впредь спортсмены должны согласовывать интервью с нанимателем. Это кто — Минспорта, РЦОП или иная организация?

— У нас полномочия делегированы центрам олимпийской подготовки. То есть нанимателями являются РЦОП.

— Не считаете ли вы, что запрет на интервью без согласования с нанимателем нарушает 33 статью статью Конституции РБ, согласно которой каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение?

— Почему вы так считаете? Кто запрещает выражать мнение? Там речь идет о том, что интервью должны согласовываться, чтобы наниматели знали.

— При этом наниматель может запретить опубликовать мнение, если его что-то не устроит. Верно?

— Знаете, разные случаи бывают. Я не хотел бы комментировать.

— Когда этот приказ собираются довести до спортсменов и дать им на подпись?

— Уже довели.

— То есть они уже подписали?

— Не могу сказать. Подробностей не знаю.