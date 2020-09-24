В Жлобине слесарю БМЗ дали 12 суток за августовскую забастовку. Рабочие возмущены: обещали не наказывать

Источник материала: Tut.by

23 сентября суд Жлобинского района рассмотрел административное дело в отношении слесаря-наладчика БМЗ Виталия Савельева: его обвиняют в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Речь идет о забастовке на Белорусском металлургическом заводе, состоявшейся 17 августа. Подробности сообщают «Сильные новости».





14 августа рабочие, возмущенные фактами насилия силовиков после выборов, собрались у завода на митинг. К ним вышла администрация предприятия и города, приехал даже губернатор Гомельщины Геннадий Соловей, пообещавший разобраться со всеми фактами злоупотребления силой.

— Тогда же со стороны администрации завода прозвучали такие слова: если коллектив предприятия соберет 2/3 подписей за стачку, забастовка будет законной, — рассказывает бригадир завода Сергей. — Активисты принялись собирать подписи. Некоторые мастера препятствовали этому и даже рвали подписные листы с уже собранными подписями. Но некоторые управленцы среднего звена и представители официальных профсоюзов, наоборот, помогали в сборе. 14 августа на митинг выносилась звукоусиливающая аппаратура, и он прошел вполне легально. На это же собравшиеся люди рассчитывали и 17 августа. Но все пошло по-другому.

Тогда возмущенные рабочие стали заходить на территорию предприятия через транспортную проходную № 2. По словам свидетелей, администрация не препятствовала этому и даже дала указание поднять шлагбаум и разрешить тем, кто является работником предприятия, пройти на территорию.

Затем одной из машин-«скреповозов», подвозящих лом металла, было заблокировано движение транспорта внутри предприятия. Все три сталеплавильные печи были остановлены. При этом, по словам участников стачки, они сами не знают, кто это сделал. Но это была не аварийная остановка, безусловно, нанесшая бы серьезный ущерб, а технологическое прекращение работы. Печи были переведены в режим ожидания и после 17.00 снова начали работать.

В распоряжении активистов есть видео, снятое в тот день, 17 августа. На нем собравшиеся предлагают идти на завод, после чего представитель администрации это разрешает. Здесь же людям обещают: за эту акцию никто привлечен к ответственности не будет.

Так, мол, за что же теперь наказывают Савельева?

На вопрос судьи, признает ли он себя виновным, рабочий БМЗ ответил, что Конституция РБ гарантирует каждому гражданину право на мирные собрания. Также, по словам рабочего, события 17 августа начинались как встреча с администрацией, поэтому не подпадают под определение «несанкционированное мероприятие». Целью рабочих было передать администрации обращение с требованием прекратить репрессии против мирных граждан, освободить арестованных, провести свободные выборы. В противном случае работники обещали начать забастовку. Под обращением подписались несколько тысяч заводчан.



БМЗ, 14 августа 2020 года

Судья настаивала на том, что это все — политические пункты, среди них не было ни одного социального требования. Суд считает, что они не имеют отношения к трудовому конфликту, одним из способов разрешения которого законодательством допускается забастовка.





Виталий Савельев пояснил, что он не мог оставаться равнодушным к грубым нарушениям законности, имевшим место 9−12 августа.

— Ведь это касается всех нас. Моя старшая дочь работает на детских аттракционах. Вечером 10 августа я, как обычно, пошел ее встречать с работы. Вдруг она мне позвонила: «Папа, приходи быстрее, тут такое творится!». Когда я подошел, то выяснилось, что люди в милицейской форме без всяких причин хватали гулявших молодых людей, били их и затаскивали в машины. Моей дочери просто повезло, потому что ее коллега успел сказать, что они — работники аттракционов. Их не тронули, — вспоминал в суде Савельев.

Случаев, когда силовики в его городе задерживали и избивали невинных людей, говорит Виталий, много — и это глубоко возмутило рабочих, которые не могли не высказать по этому поводу свою позицию.

Савельев признает, что присутствовал во время заводских собраний, так как считал, что и сбор подписей под обращением, и сама встреча 17 августа была санкционирована администрацией, — но отрицает свое активное участие. Он попросил предоставить записи видеонаблюдения того дня, однако суд отклонил ходатайство и приговорил Виталия к 12 суткам ареста.

Виталий Савельев работает на БМЗ с 1993 года.

Рабочий намерен обжаловать приговор в Гомельском областном суде.