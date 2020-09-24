Вместо картошки посадили виноград. Посмотрите, какой урожай растет под Минском на 10 сотках

Источник материала: Tut.by

В Беларуси чаще всего на грядках можно увидеть картофель, огурцы, помидоры, зелень. Но, оказывается, в стране есть немало и виноградарей. Мы побывали в гостях у Дмитрия, который выращивает много винограда, но вовсе не на продажу и не для виноделия. Но хобби у него успешное: такой крупной и красивой ягоды не найдешь во многих столичных супермаркетах. Об особенностях сортов винограда, о сложностях в уходе из-за погодных сюрпризов и о гроздях в пять килограммов — в материале REALTY.TUT.BY.





70 сортов на 10 сотках

Дом Дмитрия находится недалеко от Минска, в Смолевичском районе. Здесь, на приусадебном участке, помимо традиционных для нашей страны культур, выращивают и виноград: кустарники занимают площадь в 10 соток. В коллекции — около 70 сортов, причем почти все они столовые, то есть ягоды на вино здесь нет.

— Сортов технических не сажал. Я «подсел» на столовую ягоду, и меня больше завораживает темная, окрашенная. Говорят, такая полезнее.





Впечатляет не только масштаб виноградника, но и сами грозди: ягоды на них очень крупные. Интересуемся, сколько весит самая тяжелая.

— Бывают грозди, которые не влезают в десятилитровое ведро. Есть такие сорта — «Гелиодор», «Велес» — у них гроздь может весить и четыре, и пять килограммов.





Судя по внешнему виду урожая, здесь растут экзотические для Беларуси сорта. Виноградарь подтверждает: некоторые сорта, которые он выращивает, есть в нашей стране всего человек у трех.

Из необычных для нас перечисляет: «Альфа», «Черный кристалл», «Мальчик с пальчик», «Белоснежка». Также здесь растут «Байконур», «Новичок», «Красава», «Бульбаш» — всех сортов и не назовешь.





Выясняем, что сейчас у местных виноградарей можно найти разные сорта, включая эксклюзивные. А раньше за новинками приходилось ездить в Украину. Причем на это тратились немалые деньги.

— Самый дорогой сорт, который я купил, стоил около 120 долларов. Но иногда случается пересортица. Ты покупаешь эксклюзивный сорт, ждешь два года, а получаешь что-то совсем другое. Всякое может быть.





Очевидно, что хобби это недешевое, и мы интересуемся финансовой стороной. Сколько денег было потрачено на саженцы и сколько ежегодно тратится на уход? Во сколько Дмитрий может оценить свою коллекцию?

— Я не думал об этом, не знаю. В основном мы «больные» люди, — смеется мужчина. — Поэтому не считаешь особо, сколько тратишь. Конечно, уходят на виноград деньги. Надо купить и какие-то удобрения, и подкормки, и фунгициды, и укрывной материал, и многое другое.

«Больше 20 лет я в теме»

Из нашего разговора становится очевидным, что выращивание винограда для Дмитрия — это увлечение, хобби. А началось все случайно.

С работами на земле Дмитрий знаком с детства. Вырос он в деревне, мальчиком ежегодно помогал родителям выбирать картошку. Потом был период, когда грядки хотелось засадить травой и на газоне жарить шашлыки. Но с годами любовь к земле вернулась.

— В конце 90-х я купил «Супагу» и «Альфу» — это старый сорт винограда, который у нас называют «Изабеллой». Посадил. Какие-то ягоды появились. Потом в Геленджике попросил на рынке самый ранний сорт. Это оказалась «Кадрянка». Посадил ее, она нормально отплодоносила. И с этого началось. А как началось, так уже и не остановилось. Уже больше 20 лет я в этой теме.





Дмитрий долгое время работал в России, строил взлетные полосы. Объездил всю страну. И везде интересовался, как растет виноград.

— Если парни в свободное время ходили по экскурсиям, на какой-нибудь водопад посмотреть, то я шел на виноградники.

Сейчас мужчине 57 лет, он работает водителем на птицефабрике. А виноградом занимается в свободное время. А еще участвует в тематических выставках, состоит в клубе «Северный виноград».





О нелегком труде и помощниках

Дмитрий рассказывает, что на месте винограда раньше был картофель. Но мужчина потихоньку начал «теснить» с грядок жену.

— Сначала она возражала. Но мы смогли договориться. Огород у нее остался, супруга выращивает традиционные вещи, и получается у нее хорошо.

Супруга Дмитрия, Лариса, помогает и с виноградом: одному справиться с таким количеством кустов сложно. А времени на уход уходит много, это ежедневный труд.

— Заниматься чем-то другим не получится. Смотришь, тебе надо что-то поштукатурить, что-то подделать по хозяйству, но заниматься этим некогда. Или виноград — или что-то другое. День пропустить нельзя. Например, если в одном конце начал обломку делать, пока дошел в другой конец, уже надо начинать сначала.





Интересуемся, сколько у виноградарей длится сезон. И здесь, оказывается, все зависит от погоды. Например, в декабре растения укрыли — до марта можно отдохнуть. Потом надо будет укрытие раскрывать, смотреть, как виноград перезимовал. И далее — работать на винограднике до следующего декабря.

Сейчас, к примеру, надо собирать урожай. Затем — вносить подкормки, проводить обработки. Благо защитой от птиц и мышей заниматься не приходится: здесь эту работу выполняют питомцы.

— У меня профессор Бармалеев — такой здоровый кот, матерый, доктор наук. И Мурфал — маленькая кошечка, младшая научная сотрудница. Они вдвоем занимаются мышами, птичками — всеми, кто тут может что-то натворить. Свое дело знают четко.





Погодные «сюрпризы» и неурожайные годы

Несмотря на все старания, у Дмитрия пару раз были неурожайные годы. Причина — возвратные заморозки в мае, поэтому за прогнозом погоды приходится следить постоянно.

— Если синоптики не ошибутся и ты успеешь спанбонд набросить на кусты, то все пройдет нормально. А если минус два и ты виноград не укрыл, у тебя сезон пройдет уже впустую. Будешь просто кусты выращивать, чтобы на следующий год что-то получить.

Бывают и другие проблемы из-за погоды. Например, у ультраранних и очень ранних сортов в этом году затянулось созревание. Потом начались дожди, многие ягоды растрескались, начались гнили.

— Начались гнили, а применять фунгициды перед созреванием нельзя. И ты просто смотришь, как результаты труда пропадают.





А еще из-за ливня в августе часть ягод сожгло — тех, которые не были прикрыты листьями.

— Прошел ливень — и сразу открылось небо, солнце — в зените. Получился эффект линзы: ягода мокрая, ее быстро сожгло. Целые грозди. Погода все время подкидывает сюрпризы, с которыми ты еще не сталкивался, и приходится постоянно что-то придумывать, чтобы из этого положения выйти. Это каждый год случается.

Почему виноградарство не стало бизнесом

Пока осматриваем виноградное поле с множеством гроздей, задаемся очевидным вопросом: что здесь делают с таким богатым урожаем.

Как оказалось, часть ягод съедают сами, часть — отдают детям (33-летней дочери Анне и 37-летнему сыну Павлу), часть — другим родственникам. Иногда Дмитрий с Ларисой продают виноград на рынке.





Вообще, Дмитрий считает: бизнесменом, наверное, надо родиться. А самому ему даже как-то неудобно на рынок ездить.

— Кто-то умеет продать. А ты сидишь… Подойдет к тебе бабушка — да ей, честно говоря, легче подарить виноград, чем просить у нее деньги.