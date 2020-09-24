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Московский клуб отказался принимать «Партизан-фест» в поддержку белорусов: концерт пройдет онлайн

24.09.2020 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерт в Москве в поддержку протестующих белорусов «Партизан-фест» вынужден пройти онлайн. Клуб Live Stars, в котором изначально должно было пройти мероприятие, отказался его принимать по соображениям безопасности. Об этом сообщается в соцсетях «Партизан-феста».


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Павел Поташников, AFISHA.TUT.BY

«Партизан-фест» — концерт в поддержку протестующих белорусов, запланированный на 28 сентября с участием Андрея Макаревича, Дмитрия Спирина и других звезд, вынужденно меняет формат. По словам организаторов, на клуб Live Stars, где он должен был пройти, «было оказано давление». Множество аналогичных площадок, говорят представители «Партизан-феста», под разными предлогами тоже отказались принять у себя фестиваль. «Оказывается, концерт солидарности — это небезопасно», — заключают они. При этом в соцсетях клуба Live Stars есть такое сообщение за 22 сентября (до появления информации об онлайн-формате): «Фестиваль, запланированный у нас 28 сентября, пройдет на более вместительной площадке».

— Но мы не сдаемся, фестиваль обязательно состоится — в онлайн-формате. Лайн-ап будет расширен и усилен. Деньги за уже проданные билеты будут возвращены. При желании вы сможете перевести их в качестве донатов на поддержку семей репрессированных белорусов во время трансляции фестиваля.

О дате трансляции и онлайн-площадках организаторы обещают сообщить позже.

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Концерт в Москве в поддержку протестующих белорусов «Партизан-фест» вынужден пройти онлайн. Клуб Live Stars, в котором изначально должно было пройти мероприятие,...
 
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