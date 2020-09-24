Сёстры Груздевы сдали Лукашенко и организаторов инаугурации

Источник материала: АФН

Сестры признались, что до последнего не знали, что будут принимать участие в инаугурации Лукашенко.

В интервью mk.ru они рассказали, как оказались на инаугурации Александра Лукашенко. Обе также утверждают, что присутствующие не знали, с какой целью приглашены во Дворец Независимости.

Певицы говорят, что их пригласили в музей Великой Отечественной войны на какое-то мероприятие, якобы даже для "создания партии", а после отвезли во Дворец Независимости и пообещали "маленький сюрприз". Там у всех забрали мобильные телефоны.

Груздевы думали, что будет какая-то встреча с Александром Лукашенко. На стульях они нашли бумажки со своими фамилиями. Рядом с ними был Александр Солодуха, который также не подозревал, что попал на инаугурацию.

"И вдруг в зал зашёл президент, — рассказывают Груздевы. — ...Наталья Кочанова объявила в микрофон, что сегодня состоится инаугурация... У многих в этот момент выступили слёзы радости на глазах, люди были счастливы".

После выступления Лукашенко и присяги присутствующих "попросили пройти во внутренний дворик, где стояли военные с ружьями". Позже артистов снова отвезли в музей.