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Зеленский отменил визит в Беларусь: Если власть не найдет возможность диалога с людьми, этой власти не будет

24.09.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форум регионов Беларуси и Украины, который должен был пройти в этом году 8-9 октября в Гродно по инициативе украинской стороны, перенесли на следующий год


«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год. 

Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и связи между простыми людьми. Уничтожать легко, создавать намного сложнее», — сокрушался посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью украинскому изданию «Украина Бизнес Ревю», передает Свабода.

«Если руководство Украины поставило отношения на паузу, то мы продолжим контактировать с областями, городами, местными советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — уверяет белорусский дипломат.


Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Братиславе, заявил, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом.

"Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат - ответ от народа. 

Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. Тут Украина всегда будет поддерживать наших партнеров и тут мы единомышленники со всеми странами Европы", - сказал Зеленский во время брифинга в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии в четверг, передает РИА Новости.
 
Теги: Гродно
 
 
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Форум регионов Беларуси и Украины, который должен был пройти в этом году 8-9 октября в Гродно по инициативе украинской стороны, перенесли на следующий год
 
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