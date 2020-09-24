Зеленский отменил визит в Беларусь: Если власть не найдет возможность диалога с людьми, этой власти не будет





«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год.





Игорь Сокол в интервью украинскому изданию «Украина Бизнес Ревю», передает Свабода. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и связи между простыми людьми. Уничтожать легко, создавать намного сложнее», — сокрушался посол Беларуси в Украинев интервью украинскому изданию «Украина Бизнес Ревю», передает





«Если руководство Украины поставило отношения на паузу, то мы продолжим контактировать с областями, городами, местными советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — уверяет белорусский дипломат.









Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Братиславе, заявил, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом.



