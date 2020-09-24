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За что мы им платим? Во дворе на Богдановича коммунальники сожгли мурал с гербом "Пагоня"

24.09.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске коммунальники использовали горелку на пропане, чтобы сжечь изображение герба «Пагоня» на трансформаторной подстанции.

Минчанка Наталья заметила герб «Пагоня» на трансформаторной подстанции 22 сентября — изображение появилось возле дома на Богдановича, 108, передает tut.by

А уже 24 сентября она увидела, как коммунальники выжигали изображение с помощью горелки на пропане.



Жители минских дворов уже больше месяца наносят муралы с национальными символами (бело-красно-белым флагом и гербом «Пагоня») на трансформаторные будки и другие постройки, протестуя против незаконной власти. 

Коммунальники и милиция борются с этим, но раньше муралы закрашивали.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске коммунальники использовали горелку на пропане, чтобы сжечь изображение герба «Пагоня» на трансформаторной подстанции.
 
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