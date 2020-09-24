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В Казахстане отменили смертную казнь
Источник материала: Навiны
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни. Об этом решении заявил на сессии Генеральной ассамблеи ООН президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Сегодня же постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, сообщает
Казахстан не применяют крайнюю меру наказания с 2003 года, когда в стране был введен мораторий на казни.
В своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН Токаев заявил, что «Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство».
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Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни. Об этом решении заявил на сессии Генеральной ассамблеи ООН президент страны...
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