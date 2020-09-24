В Казахстане отменили смертную казнь

Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни. Об этом решении заявил на сессии Генеральной ассамблеи ООН президент страны Касым-Жомарт Токаев.



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Сегодня же постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, сообщает «Казинформ» .

Казахстан не применяют крайнюю меру наказания с 2003 года, когда в стране был введен мораторий на казни.

В своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН Токаев заявил, что «Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство».